Зростанню токена сприяє бичачий імпульс на загальному ринку, окрім того, BAT має солідні фундаментальні показники.

Basic Attention Token намагається здійснити прорив, його обсяги торгів зростають.

За своїми базовими принципами BAT є однією з найсильніших криптовалют на ринку, і це може зараз сприяти його зростанню.

BAT підтримує Brave Browser; через те, що конфіденційність займає центральне місце в Інтернеті, збільшується і використання Brave Browser.

Basic Attention Token ( BAT ) — це одна із тих криптовалют, що пропонує реальні способи використання. Це один із небагатьох проєктів, на який варто зробити лише один погляд, і навіть звичайна людина може зрозуміти його суть і принципи роботи. Про це варто пам'ятати, адже постійно зростає використання криптовалют, а отже, такі криптоактиви матимуть найбільші обсяги торгів, як тільки ринки знову почнуть зростати.

Basic Attention Token — це токен, завдяки якому працює екосистема Brave Browser. Brave — це вебпереглядач, у фокусі якого знаходиться конфіденційність, і який використовує високошвидкісний пошук, щоб привабити інвесторів. На відміну від інших браузерів, які заробляють гроші, продаючи дані користувача, при використанні Brave рекламодавці платять користувачам за їхню увагу. Кожен, хто витрачає час на перегляд реклами в Brave Browser, отримує кошти в токенах BAT.

По суті, чим більше людей використовує Brave, тим більше задіяно токенів BAT, а це сприяє росту попита та довгостроковому зростанню його вартості. Найприємніше те, що з кожним днем все більше людей використовують Brave Browser. Наразі понад 4 мільйони людей користуються Brave, і їх кількість постійно зростає. Значною мірою це відбувається завдяки його функціям конфіденційності. Все більше людей концентруються на конфіденційності, а це означає, що BAT має багато можливостей для росту, особливо якщо ринки знову почнуть зростати.

Після кількох тижнів консолідації Basic Attention Token робить прорив

Джерело: TradingView

За останні кілька тижнів BAT консолідувався в діапазоні між 0,635 і 0,755 долара. Однак протягом останніх 24 годин BAT вирвався з цього діапазону, і його обсяги різко зросли. Якщо на ринку збережеться поточна динаміка зростання, то найближчим часом BAT може з легкістю подолати позначку в 1 долар.

Висновок

Зараз BAT намагається здійснити прорив, і це стало можливим завдяки бичачому прориву на загальному крипторинку. Однак, хоча нинішні зміни цін носять переважно спекулятивний характер, BAT має солідні основи, завдяки яким у довгостроковій перспективі він буде зростати та встановлювати нові рекордні максимуми.