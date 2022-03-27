Після дуже нестабільного початку 2022 року ринок криптовалют загалом стабілізується. Зараз аналітики зосереджуються на довгострокових прогнозах, і одна монета — Kava (KAVA) — привернула увагу всіх. Чи зможе вона сягнути 40 доларів до кінця цього року? Ось що вам потрібно знати:

KAVA відчула значний тиск через короткострокові коливання.

Щоб сягнути позначки в 40 доларів, поточна ціна монета має зрости в 10 разів.

Хоча це виглядає дещо надумано, однак це цілком реально.

Джерело даних: Tradingview

Невже Kavа (KAVA) на шляху до 40 доларів?

На даний момент KAVA торгується десь за 3,89 долара. Якщо поглянути на ефективність крипторинку за останні три місяці, важко уявити, що до кінця цього року KAVA зможе збільшитися в 10 разів. Однак це цілком реально.

Цьому є декілька причин. По-перше, Kava впроваджує підтримку EVM. Завдяки цьому кроку цей проєкт буде сумісним із токенами ERC 20. Ймовірно, це сриятиме тому, що все більше DeFi-проектів буде з'являтися в мережі. Більше того, підтримка EVM означає, що додатки, які уже були створені для Ethereum, можна буде запустити на Kava.

На додаток до цього, схоже, що настрої на ринку дійсно вже краще, аніж три місяці тому. Інвестори починають оцінювати економічні та геополітичні фактори. Якщо загальний крипторинок буде зростати, KAVA може послідувати за ним. Однак, незважаючи на це, ми вважаємо, що існує ще багато негативних ризиків, тому монеті буде важко досягти омріяних 40 доларів.

Чи варто йти на ризик та інвестувати в Kava (KAVA)?

Kava — це чудовий проєкт і він залишається таким вже кілька останніх місяців. Просто він постраждав від загальної тенденції на ринку. Однак його довгострокова вартість продовжує бути дуже високою. Важливе значення має той факт, що цей проєкт додає в свою систему все більше функцій сумісності. І навіть якщо він не сягне 40 доларів, він все одно може зрости в 3 або 4 рази.