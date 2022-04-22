Найближчим часом Ripple (XRP) може зрости до 0,82 долара

Ripple (XRP) має бичачі ознаки, тому, можливо, виникне вирішальний висхідний тренд. Монета відновила важливу лінію тренду і найближчими днями почне набирати обертів. Однак як далеко вона може зайти? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо основні моменти:

XRP консолідує свої здобутки значно вище 100-денної ковзної середньої.

Монета подолала позначку в 0,72 долара і відновила важливу лінію тренду.

Поточний імпульс може підштовхнути XRP до 0,82 долара в найближчій перспективі.

Джерело даних: Tradingview

Ripple (XRP) і потенціал для зростання

Після важкого початку квітня загальний ринок криптовалют стабілізується. Хоча більшість монет не демонструють рекордні прибутки, однак вони зберегли більшу частину своїх здобутків, які вдалося отримати під час березневого бичачого забігу.

Минулого тижня XRP здорожчав на 10% і зараз увійшов у бичачий режим, який може принести десь додаткових 15%. У той момент, коли токен перевищив позначку в 0,72 долара, він увійшов у важливу верхню лінію тренду. Поки що монета тримає цю лінію і, схоже, готова піднятися до 0,83 долара. Окрім того, XRP стабільно тримається вище своєї 100-денної SMA, що грає на користь нашого бичачого прогнозу.

Однак існує кілька факторів ризику. По-перше, індекс відносної міцності знаходиться дещо на ведмежій території. Саме тому може бути дуже важко підтримувати зростання. Тому рекомендуємо скористатися нинішньою ситуацією, ефективно управляючи ризиками. Якщо ж XRP впаде нижче 0,68 долара, то цей прогноз буде неактуальним.

Чи варто купувати XRP?

Як зазначалося вище, існують певні ризики для XRP. Проте він може найближчими днями зрости на 15%. Саме тому ви можете купити XRP, але переконайтеся, що витратите на це невелику частину капіталу.

Однак, якщо ви плануєте тримати цю монету довго, то можете без жодних хвилювань купувати. Довгостроковий прогноз для XRP є дуже позитивним.