Найближчим часом ціна Terra (LUNA) може зрости ще більше

Terra (LUNA) дорожчає, бо через зростання Anchor Protocol збільшився попит на UST.

Оскільки LUNA і UST пов'язані, це означає, що чим більший попит на UST, тим вища ціна на LUNA.

На даний момент LUNA торгується за сценарієм висхідного трикутника, що свідчить про можливість прориву.

Terra ( LUNA ) продовжує з величезним відривом випереджати інших гравців на крипторинку. LUNA — єдина серед основних криптовалют, яка повернулася до своїх історичних максимумів відтоді, яку листопаді 2021 року ринок криптовалют став ведмежим.

Причиною такого зростання стало те, що LUNA пов'язана зі стабільними монетами, які працюють в екосистемі Terra, наприклад, TerraUSD (UST). Оскільки попит на UST зростає, LUNA спалюють, щоб утримати прив'язку UST до долара на рівні 1:1. Відповідно до економічних законів попиту та пропозиції, чим більше спалять LUNA, тим вище буде ціна.

Останнім часом спостерігався величезний попит на UST, оскільки інвестори прагнуть давати його в позику на платформі Anchor Protocol, що пропонує до 20% APY. Також це означає, що швидкість спалювання LUNA зросла, і, відповідно, піднялася ціна до тих рівнів, які ми бачимо зараз.

Якщо Anchor Protocol продовжить і далі платити APY, розмір якого вище середнього на ринку, цілком ймовірно, що LUNA зможе з легкістю сягнути нових максимумів, і, можливо, у короткостроковій перспективі її ціна підніметься вище 200 доларів.

LUNA торгується у висхідному трикутнику

Джерело: TradingView

Кілька днів тому Terra зросла до нових максимумів і зараз торгується у висхідному трикутнику. Це свідчить про можливість прориву, в результаті якого ціна LUNA може піднятися до небачених раніше рівнів.

Висновок

LUNA — єдина серед основних криптовалют, яка наразі зростає. Її цінова дія вказує на те, що зростання, яке почалося кілька днів тому, може продовжитися й далі, і в короткостроковій перспективі LUNA може сягнути нових максимумів.