Cronos (CRO) продовжує боротися, щоб підтримати нещодавнє зростання своєї ціни. Були сподівання, що нарешті монеті вдасться подолати позначку в 0,5 долара, але хоча бики і підвели монету до цієї межі, та CRO зазнав невдачі. Зараз, очевидно, має відбутися серйозна корекція ціни. Ось що вам потрібно знати:

На графіку видно серйозну дивергенцію RSI, а це може свідчити про неминучий відкат.

Окрім того, CRO не зміг подолати поріг в 0,5 долара, оскільки втратив свій імпульс.

Протягом останніх 24 годин ця монета втратила близько 6% своєї вартості, і це ще не кінець.

Джерело даних: Tradingview

Чому 15% є цілком реальними для Cronos (CRO)

Протягом останніх двох тижнів CRO стабільно зростав, однак зараз кілька його технічних показників свідчать про зниження. По-перше, здається, що зростання монети на даний момент обмежено позначкою в 0,48 долара. Фактично CRO п’ять разів намагався піднятися вище 0,5 долара і зазнавав невдачі.

Зрозуміло, що зараз монета не має висхідного імпульсу, тому для неї єдиний шлях – вниз. Окрім того, дивергенція RSI свідчить про те, що відкат може статися в будь-який момент. Ми очікуємо, що найближчим часом CRO відкотиться до 0,43 долара, бо намагатиметься створити попит.

Якщо бики не зможуть знову підняти ціну вгору, CRO сягне дна десь на рівні 0,41 долара. Однак, якщо монеті якимось чином вдасться подолати бар’єр в 0,5 долара, цей прогноз стане недійсним. Хоча ми не думаємо, що це станеться найближчими днями.

Чому CRO не зміг перевищити 0,5 долара

Поки що позначка в 0,5 долара виявилася найскладнішим порогом для CRO. Цілком ймовірно, що в основному це психологічний бар’єр.

Оскільки монета так багато разів зазнавала невдачі, намагаючись подолати цей поріг, більшість трейдерів, напевно, захочуть зафіксувати прибутки десь на рівні 0,5 долара, замість того, щоб зіштовхуватися з будь-якими серйозними ризиками.