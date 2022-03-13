Початок березня був неоднозначним для Cardano (ADA) , монета здебільшого торгувалася боком. Оскільки ведмежий тиск починає зростати, ADA може найближчим часом упасти до рекордного мінімуму. Розглянемо деякі важливі моменти:

Cardano (ADA) сягнув важливої зони підтримки в 0,8 долара.

На момент виходу статті монета торгувалася за 0,79 долара, тобто за день зросла приблизно на 1%.

Далі ADA буде слабнути ще більше і може опуститися нижче 0,7 долара — цьогорічного мінімуму.

Джерело даних: Tradingview

Cardano (ADA): аналіз і прогноз ціни

Протягом більшої частини березня Cardano (ADA) торгувався боком, і, схоже, у нього немає бичачого імпульсу для подальшого зростання. Протягом останнього тижня монета утримувала підтримку на рівні 0,8 долара, але зараз пробила цей рівень. На момент написання статті монета ADA торгувалася за 0,79 долара.

Прогнозуємо, що в подальшому вона буде слабнути. Якщо поглянути на сьогоднішній денний рух ціни, ADA знову, як і передбачалось, рухалася вбік і зросла лише на 1%. Цілком ймовірно, що монета опуститься до 0,7 долара або й нижче. У результаті такого падіння ADA може сягнути цьогорічного рекордного мінімуму.

Таке падіння стало шоком. Наприкінці січня ADA впевнено рухалася вгору і намагалася перевищити позначку в 1,64 долара. Проте на даний момент монета втратила понад 50% від цих максимумів.

Чи варто купувати Cardano (ADA)

Незважаючи на свої злети та падіння, токен ADA й досі є одним із основних криптоактивів на ринку. Безсумнівно, його довгострокові перспективи залишаються позитивними.

Якщо ви хочете дешево придбати ADA, варто почекати кілька тижнів. Коли монета опуститься нижче 0,7 долара, ви можете вступити у гру, придбати та утримувати її десь протягом року.