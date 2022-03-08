Протягом останніх кількох днів ринок криптовалют був схожий на американські гірки. Його волатильність зростає, і стало практично неможливо охарактеризувати цей ринок. Як і слід було очікувати, Polkadot (DOT) також гойдався вгору і вниз, проте зараз спостерігаються деякі ознаки його зростання. Ось що нам наразі відомо:

DOT наближається до важливої зони попиту, яка може спровокувати серйозний бичачий забіг.

На момент написання цієї статті монета торгувалася за 16,88 долара.

Якщо DOT дійсно досягне цієї зони, він може здорожчати на 25%.

Джерело даних: Tradingview

Polkadot (DOT): аналіз і прогноз цін

Тривалий період Polkadot (DOT) значно коливався, але зараз, схоже, наближається до важливої зони попиту в межах від 11 до 15 доларів. Це була вирішальна зона для биків, і на даний момент DOT знаходиться трохи вище неї і торгується десь за 16,88 долара.

Якщо монета дійсно опуститься до цього порогу, ми, ймовірно, побачимо солідне зростання, і ціна монети може піднятися вище 20 доларів. Це означає, що прибутки будуть складати майже 25% від поточної ціни.

Але ця гіпотеза зазнає невдачі, якщо DOT вдасться залишитися вище позначки в 15 доларів. Хоча це і можливо, але здається нам малоймовірним. Зараз ціни на ринку активно рухаються, і насправді схоже, що DOT зараз знаходиться на спадному тренді.

Чи варто купувати Polkadot (DOT)?

Polkadot (DOT) — це одне з найбільш перспективних рішень для масштабування Ethereum на сьогоднішньому ринку. Також це популярний актив. Якщо вам потрібна довгострокова криптовалюта, яка довгі роки буде приносити прибутки, то DOT стане гідним варіантом. Якщо бажаєте придбати його зі знижкою, зачекайте кілька днів, поки монета не опуститься в діапазон 11-15 доларів.

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