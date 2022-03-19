Незважаючи на різні ведмежі прогнози, які робили аналітики протягом останніх трьох тижнів, Solana (SOL) залишається досить стійкою. Монета втратила, а потім відновила важливі зони підтримки, і зараз, здається, вона нарешті знову готова піднятися. Однак чи можливо, що вона сягне позначки в 100 доларів? Про це поговоримо нижче, а спочатку зазначимо такі факти:

Solana збирається подолати опір накладних витрат на позначці 90 доларів.

Якщо алькоїн зможе піднятися вище цього рівня, то найближчим часом він може зрости до 100 доларів.

На момент виходу статті Solana торгувалася за 85 доларів, тобто протягом 24 годин вона знизилася на 4%.

Джерело даних: Tradingview

Як швидко Solana (SOL) може зрости до 100 доларів?

Solana (SOL) демонструє вражаючу стійкість. Хоча останні кілька тижнів вона залишалася ведмежою, однак бики SOL зміцнили свої позиції. В результаті чого протягом останнього тижня альткоїн відновив кілька важливих зон підтримки.

Зараз головним завданням буде знайти достатній імпульс, завдяки якому монета змогла б сягнути 90 доларів. Якщо бикам вдасться це зробити, то найближчим часом монета підніметься вище 100 доларів. На момент написання статті SOL торгувався за 85 доларів.

Варто зазначити, що на попередніх торгових сесіях діапазон від 90 до 95 доларів був важливою зоною пропозиції. Щоразу коли SOL досягав цього порогу, він неодноразово зазнавав невдачі. Але цілком ймовірно, що цього разу, щоб забезпечити зростання вище 100 доларів, бики потрібно перетворити діапазон 90-95 доларів на зону короткострокового попиту.

Які довгострокові перспективи має Solana (SOL)

Через нещодавні проблеми на крипторинку багато монет значно ослабли, зокрема Solana, яка впала від максимумів 2021 року на рівні майже 200 доларів.

Однак це не позначиться на довгострокових перспективах цього альткоїна. На SOL чекає великий успіх, і цей токен є одним із криптовалютних «блакитних фішок», який можна зараз придбати.