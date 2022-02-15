Зазвичай власники невеликих рахунків зіштовхуються з обмеженнями, адже необхідно мати солідний капітал, щоб відкривати великі позиції та отримувати від них прибутки. Але на ринку криптовалют є ціла низка дешевих активів, які коштують копійки або кілька гривень. Перш ніж ми зазначемо їх, вкажемо деякі факти:

Дешевими ми називаємо не ті монети, які продаються за найнижчою ціною, ні. Ми маємо на увазі монети, які недооцінені з точки зору їхньої вартості.

Перевага дешевих монет криється в тому, що фактична вартість криптовалюти розкриється в довгостроковій перспективі.

Зараз ринок криптовалют просто переповнений дешевими монетами, зокрема і тими, що значно впали під час січневого обвалу.

Отож, які ж монети є доступними, і які переваги вони пропонують як інвестиції? Ось наш список:

Oasis Network (ROSE)

Oasis Network (ROSE) — це швидкий блокчейн першого рівня, в основі роботи якого лежить конфіденційність. Цей блокчейн створили на Cosmos SDK, і він сприяє так званим відкритим фінансам в економіці даних.

Джерело даних: Tradingview

Oasis вважається одним із найбільш помітних проєктів у галузі DeFi, і він досить недооцінений. На момент виходу статті ринкова капіталізація монети становила трохи більше 1 мільярда доларів. Один токен ROSE торгувався за 0,2958 долара.

BitTorrent (BTTOLD)

BitTorrent (BTTOLD) є одним з найбільших і найпопулярніших однорангових протоколів обміну файлами. Насправді ця платформа існує вже досить довго, проте її криптоактиви з’явилися досить недавно. Наразі BitTorrent не входить до 200 найкращих криптоактивів за ринковою капіталізацією, але він дуже дешевий.

White Coin (XWC)