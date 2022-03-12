Найкращі альткоїни, в які варто інвестувати в березні

Останнім часом ринок криптовалют то піднімається, то падає. Дуже важко щось прогнозувати на нестабільному ринку, але, незважаючи на це, є деякі альткоїни, які у довгостроковій перспективі будуть зростати. Чому зараз найкращий час для їхньої купівлі:

Більшість криптовалют торгуються набагато нижче своїх історичних максимумів.

Найближчим часом геополітичний та економічний тиски можуть послабитися.

Криптовалюта наразі приносить більші прибутки, аніж будь-який інший клас активів.

Отож, якщо ви плануєте у березні придбати якісь альткоїни для свого інвестиційного портфелю, нижче зазначемо три варіанти, варті вашої уваги.

VeChain (VET)

Цього року VeChain (VET) зазнає падіння. Лише за останній тиждень ця монета впала майже на 15%. Проте цей ведмежий тренд не триватиме довго. Це альткоїн має величезний потенціал і неймовірні базові принципи.

Джерело даних: Tradingview

Якщо ви шукаєте актив, який можна придбати та зберігати десь протягом року, VeChain стане чудовою довгостроковою інвестицією. Просто ви маєте бути готові до того, що найближчим часом він буде коливатися.

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Stacks (STX)

Насправді Stacks (STX) є одним із тих небагатьох криптоактивів, які останнім часом зростають. За останній тиждень монета зросла майже на 35%, а у внутрішньоденній торгівлі протягом останніх 24 годин навіть змогла піднятися на 60%. Ринкова капіталізація цього блокчейну рівня 1 становить близько 2,3 мільярда доларів, і він має багато можливостей для подальшого зростання. Як і VeChain, це актив буде гарною довгостроковою інвестицією.

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Huobi Token (HT)