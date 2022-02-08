Найкращі DApp, на які варто звернути увагу в мережі Tron
Мережа Tron (TRX) на сьогоднішній день є одним із найбільш цікавих блокчейнів у світі. Цей проєкт прагне побудувати інфраструктуру, необхідну для по-справжньому децентралізованого Інтернету. В останні роки все більше й більше децентралізованих додатків (DApp) з'являється на Tron і ось чому:
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Tron пропонує високу масштабованість, яка дозволяє швидше розробляти та запускати нові додатки.
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Також він має більш надійну структуру мережі, що гарантує більший час безперервної роботи та стабільність.
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Окрім того, мережа співпрацює з деякими солідними компаніями в галузі криптовалют та техніки.
Джерело даних: Tradingview
Інвесторам, які прагнуть інвестувати в екосистему Tron, варто спочатку звернути їхню увагу на наступні DApp:
JustLend
JustLend — DeFi-проєкт, що дозволяє здійснювати однорангове кредитування та позики. Його створили на основі екосистеми Tron, і цей додаток за допомогою однорангової системи з’єднує потенційних позичальників із кредиторами.
Це один з найбільш відомих DeFi-додатків в мережі Tron і у світі. Він дозволяє користувачам встановлювати власні процентні ставки, умови погашення та багато іншого. Також він дає людям можливість проводити збори коштів та кампанії.
SunSwap
SunSwap — децентралізований протокол обміну, який дозволяє користувачам обмінюватися криптоактивами без зберігання. Це основна біржова платформа на Tron, і на момент написання цієї статті її обсяг торгівлі за 24 години становив близько 32 мільйонів доларів. SunSwap дозволяє користувачам безпосередньо підключати свої криптогамаці і напряму купувати або продавати активи.
Cukies world
Cukies world — це гра за принципом «Грай та заробляй», що дозволяє користувачам заробляти NFT та торгувати ними. Насправді це єдина гра на базі блокчейну в мережі Tron, де є більше ніж 12 000 NFT. Хоча вона з’явилася зовсім недавно, за останні тижні їй вдалося залучити багато користувачів. Вона може конкурувати з подібними іграми, як-от Axie Infinity тощо.