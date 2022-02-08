Найкращі DApp, на які варто звернути увагу в мережі Tron

Мережа Tron (TRX) на сьогоднішній день є одним із найбільш цікавих блокчейнів у світі. Цей проєкт прагне побудувати інфраструктуру, необхідну для по-справжньому децентралізованого Інтернету. В останні роки все більше й більше децентралізованих додатків (DApp) з'являється на Tron і ось чому:

Tron пропонує високу масштабованість, яка дозволяє швидше розробляти та запускати нові додатки.

Також він має більш надійну структуру мережі, що гарантує більший час безперервної роботи та стабільність.

Окрім того, мережа співпрацює з деякими солідними компаніями в галузі криптовалют та техніки.

Джерело даних: Tradingview

Інвесторам, які прагнуть інвестувати в екосистему Tron, варто спочатку звернути їхню увагу на наступні DApp:

JustLend

JustLend — DeFi-проєкт, що дозволяє здійснювати однорангове кредитування та позики. Його створили на основі екосистеми Tron, і цей додаток за допомогою однорангової системи з’єднує потенційних позичальників із кредиторами.

Це один з найбільш відомих DeFi-додатків в мережі Tron і у світі. Він дозволяє користувачам встановлювати власні процентні ставки, умови погашення та багато іншого. Також він дає людям можливість проводити збори коштів та кампанії.

SunSwap

SunSwap — децентралізований протокол обміну, який дозволяє користувачам обмінюватися криптоактивами без зберігання. Це основна біржова платформа на Tron, і на момент написання цієї статті її обсяг торгівлі за 24 години становив близько 32 мільйонів доларів. SunSwap дозволяє користувачам безпосередньо підключати свої криптогамаці і напряму купувати або продавати активи.

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