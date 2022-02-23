У 2021 році NFT або невзаємозамінні токени просто вибухнули. NFT продавали у колосальних і небачених раніше масштабах, і, безсумнівно, варто звернути увагу на цей підсектор ринку криптовалют. І ось чому:

Коли ринок падає, NFT можуть стати чудовим сховищем багатства.

Постійно з'являється багато нових цікавих NFT-проєктів.

Є надія, що NFT будуть процвітати паралельно тому, як зростатиме метавсесвіт.

Отож, якщо ви планували інвестувати в майбутнє NFT, вам варто розглянути кілька нових і дуже цікавих проєктів. Ось повний список.

FTX Token (FTT)

FTX Token (FTT) — це одна з провідних світових криптобірж. Цей проєкт націлений на денного трейдера, якому він пропонує широкий асортимент похідних продуктів. Проте кілька годин тому біржа FTX оголосила про нову ініціативу, в результаті якої вони збільшать інвестиції в ігри та NFT.

Джерело даних: Tradingview

Ця платформа прагне зробити так, щоб NFT набули поширення по всьому світу не лише як сховище вартості, але як унікальний клас активів у криптопросторі.

Crypto.com (CRO)

Crypto.com (CRO) важко назвати новим проєктом на базі NFT. Насправді це одна з найстаріших бірж у світі. Але, як і FTX, Crypto.com також робить серйозні кроки, щоб влитися у NFT-простір.

Одним із таких кроків є запуск спеціального NFT-маркетплейсу, який став частиною екосистеми CRO. Очікується, що NFT-платформа crypto.com буде зростати та принесе величезну цінність у найближчій та довгостроковій перспективі.

Chiliz (CHZ)