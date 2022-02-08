Найкращі криптовалюти, в які можна інвестувати, маючи 1000 доларів
Маючи 1000 доларів, можна багато чого зробити. Але що, якби ви могли вкласти цу суму в криптоактив і побачити, як він зростає в 10, 50 або навіть 100 разів? Ми багато разів спостерігали, як це відбувалося на ринку криптовалют. Але тут головне обрати правильний криптоактив. Нижче список важливих пунктів, які варто врахувати при такому виборі.
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Монета, яку ви купуєте, має бути відносно новою на ринку, але мати гарні базові принципи.
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Якщо монета не нова, зосередьте вашу увагу на активах, ціна яких нещодавно знизилася, і тоді зможете отримати гарний прибуток.
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Також це мають бути токени, ринкова капіталізація яких досі низька, а отже, є потенціал для зростання.
Отож, якщо у вас є 1000 доларів для інвестицій, наступні криптоактиви можуть принести вам непогані прибутки в довгостроковій перспективі.
Dogecoin (DOGE)
Важливий факт, який ми знаємо про мем-монети, це те, що вони можуть бути просто шаленими. Хоча це робить їх ризикованими, але це також означає, що вони мають дуже високий потенціал і можуть принести вам величезні гроші.
Джерело даних: Tradingview
Зараз більшість мем-монет, зокрема DOGE, досягли дна, тому їх можна придбати на просадці, а потім, коли вони почнуть відновлюватися, отримати прибутки. На момент написання статті DOGE торгувався за 0,1584 долара.
Hex (HEX)
Hex (HEX) — це токен ERC20, який прагне бути сховищем цінності для людей, які хочуть інвестувати в криптовалюту. У періоди ринкової волатильності та невизначеності такі типи монет можуть бути просто безцінними. HEX є гарним варіантом для інвестицій, тому що його ринкова капіталізація становить близько 37 мільйонів доларів. Це означає, що в будь-який момент токен может зрости просто до небес.
Osmosis (OSMO)
Osmosis (OSMO) — це однорангова мережа, створена на базі Cosmos. Цей блокчейн дозволяє користувачам обмінюватися токенами з підтримкою IBC та забезпечувати ліквідність для транзакцій у мережі та поза нею. На момент виходу статті його нативний токен OSMO торгувався приблизно за 9,13 долара, його ринкова капіталізація становила 2,6 мільярда доларів.