Маючи 1000 доларів, можна багато чого зробити. Але що, якби ви могли вкласти цу суму в криптоактив і побачити, як він зростає в 10, 50 або навіть 100 разів? Ми багато разів спостерігали, як це відбувалося на ринку криптовалют. Але тут головне обрати правильний криптоактив. Нижче список важливих пунктів, які варто врахувати при такому виборі.

Монета, яку ви купуєте, має бути відносно новою на ринку, але мати гарні базові принципи.

Якщо монета не нова, зосередьте вашу увагу на активах, ціна яких нещодавно знизилася, і тоді зможете отримати гарний прибуток.

Також це мають бути токени, ринкова капіталізація яких досі низька, а отже, є потенціал для зростання.

Отож, якщо у вас є 1000 доларів для інвестицій, наступні криптоактиви можуть принести вам непогані прибутки в довгостроковій перспективі.

Dogecoin (DOGE)

Важливий факт, який ми знаємо про мем-монети, це те, що вони можуть бути просто шаленими. Хоча це робить їх ризикованими, але це також означає, що вони мають дуже високий потенціал і можуть принести вам величезні гроші.

Джерело даних: Tradingview

Зараз більшість мем-монет, зокрема DOGE , досягли дна, тому їх можна придбати на просадці, а потім, коли вони почнуть відновлюватися, отримати прибутки. На момент написання статті DOGE торгувався за 0,1584 долара.

Hex (HEX)

Hex (HEX) — це токен ERC20, який прагне бути сховищем цінності для людей, які хочуть інвестувати в криптовалюту. У періоди ринкової волатильності та невизначеності такі типи монет можуть бути просто безцінними. HEX є гарним варіантом для інвестицій, тому що його ринкова капіталізація становить близько 37 мільйонів доларів. Це означає, що в будь-який момент токен может зрости просто до небес.

Osmosis (OSMO)