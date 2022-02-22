Найкращі майбутні DeFi-проєкти, за якими варто спостерігати

Протягом кількох останніх років DeFi-проєкти займають центральне положення у зростанні блокчейн-простору. Абсолютно щодня з'являються нові DeFi-проєкти, і кожен з них пропонує велику фінансову автономію від традиційних фінансів. Ось чому сектор DeFi стає все більш популярним:

Наразі інвестори мають величезну довіру до DeFi.

У головних DeFi-проектах вже заблоковано мільярди доларів.

DeFi-проєкти приносять величезну користь, а отже, мають велику цінність для інвесторів.

Якщо ви плануєте долучитися до сектору DeFi, маємо для вас кілька цікавих проєктів, у яких ви можете взяти участь, якщо захочете.

Compound (COMP)

Compound (COMP) — це децентралізований фінансовий протокол, який надає власникам криптовалют доступ до різноманітних можливостей стейкінгу. Цей протокол прагне, щоб користувачам стало легше давати та брати в позику криптоактиви на одноранговій основі.

Джерело даних: Tradingview

Протокол Compound і його нативний токен COMP працюють на Ethereum. Це один із найпопулярніших DeFi-проєктів в мережі, і на момент написання статті COMP торгувався за 108 доларів, його ринкова капіталізація становить близько 709 мільйонів доларів.

Liquity (LQTY)

Liquity (LQTY) також прагне надавати безвідсоткові кредити на блокчейні Ethereum. На даний момент ця платформа значно зросла, і її загальна заблокована вартість (TVL) становить майже 1,2 мільярда доларів. Здається, токен також має значний потенціал для зростання. На момент виходу статті його ринкова капіталізація становила близько 35 мільйонів доларів, його нативний токен LQTY торгувався за 2,15 долара.

Cream Finance (CREAM)