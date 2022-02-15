Здається, майже щодня з'являється безліч нових криптовалют. Але останні кілька місяців ігрові токени на базі блокчейну привертають увагу багатьох інвесторів, і не дарма. Нижче пояснимо чому так:

Найближчими роками ігри на блокчейні неймовірно зростуть, і ті, хто долучиться до них раніше, зможуть зібрати вершки.

Оскільки метавсесвіт набирає все більших обертів, ігрові токени на базі блокчейну також можуть стати дуже популярними.

Більше того, велика частина цих токенів, як правило, мають низьку капіталізацію, тому можуть швидко зростати.

Інвесторам, які прагнуть знайти нову велику монету в ігровому підсекторі блокчейну, варто звернути увагу на ці монети:

Polygon (MATIC)

Насправді Polygon (MATIC) не є ігровим токеном, але цікаво, як блокчейн позиціонується, щоб скористатися перевагами ігрового простору. Наприклад, фонд Polygon зробив декілька інвестицій у метавсесвіт та ігрові проєкти на базі блокчейну.

Джерело даних: Tradingview

Ми прогнозуємо, що до цієї мережі перейде велика кількість блокчейн-ігор, адже ця платформа більш приваблива для них, ніж будь-який інший блокчейн. Саме тому MATIC зможе виграти, якщо блокчейн-ігри вибухнуть.

Atlantis World (ATIS)

Atlantis World (ATIS) — це майбутній соціальний метавсесвіт Web 3.0, який поєднує в своїй системі різні аспекти ігор на блокчейні. В лютому 2022 року почнуть проводити бета-тестування платформи, а платформу планують запустити за кілька тижнів. Відомо, що його нативний службовий токен буде називатися ATIS, і його можна буде також використовувати для стейкінгу. Цю гру побудували на Solana (SOL).

League of Kingdoms