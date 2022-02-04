Найкращі монети, які цього року можуть зрости в сотні разів

Що властиво криптопростору, так це те, що за ніч тут можна стати мільйонером. Ми спостерігали це минулого року, і ситуація повторюється знову в 2022 році. Проте відгадка криється в тому, щоб якомога раніше долучитися до цікавих проєктів. У такому разі ви скористаєтеся висхідним імпульсом, який нестиме вас аж до берега, чи то пак банку. Якими кретеріям варто слідувати, обираючи перспективні проєкти:

Варто пересвідчитися, що монета спирається на солідні фундаментальні принципи, а не лише на пусті розмови та рекламу.

Рекомендуємо придбати монети, які ще не внесли до в списків провідних світових бірж.

І нарешті, слідкуйте за галасом та ажіотажем довкола цих проєктів, щоб зрозуміти, є вони справжніми чи ні.

Отож, після сумного січня тепер для криптоінвесторів є надія. Ось два гарячі проєкти, які варто придбати в лютому.

Synthetix (SNX)

Synthetix (SNX) — це DeFi-протокол на базі Ethereum, який надає автоматизовані банківські функції. Ця платформа використовує розумні контракти. А-от що робить Synthetix (SNX) таким чудовим проєктом, так це те, що він може випускати низку синтетичних цифрових активів, якими можна торгувати та зберігати в блокчейні.

Джерело даних: Tradingview.com

Ці синтетичні активи більше схожі на похідні інструменти, що базуються на реальних активах, як-от акції. Таким чином, ви можете торгувати на широкому спектрі фінансових ринків, використовуючи передову блокчейн-технологію. Наразі Synthetix (SNX) є одним із найбільш цікавих та інноваційних проєктів на ринку.

Pulse X

Pulse X — це форк від Uniswap (UNI), який надає користувачам PulseChain достатню ліквідність і гарний досвід торгівлі. Важливо відзначити, що і Pulse X, і PulseChain – це проєкти, які знаходяться на стадії розробки.

Сподіваємося, що обидва вони будуть працювати одночасно, але очікується, що мережа PulseChain почне працювати цього місяця або на початку березня. Окрім того, ці проєкти вже викликають величезний інтерес, і, здається, вони мають гарний потенціал для вражаючих прибутків.