Найкращі проєкти на базі Ethereum для довгострокових інвесторів
Лютий приніс неоднозначні емоції криптоінвесторам по всьому світу. Місяць розпочався колосальними зростаннями на ринку, але закінчується, здається, збитками. Наразі ринок криптовалют знижується, оскільки посилюється геополітичний та монетарний тиск. Але є декілька проєктів на Ethereum, за якими варто спостерігати. І ось чому:
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Ethereum є найбільшою платформою смарт-контрактів у світі.
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Тут зазвичай запускають багато інноваційних DAPP у секторі DeFi.
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Існує багато доступних варіантів для інвестування.
Якщо ви вірите в Ethereum і його майбутнє, в лютому цього року варто спостерігати за наступними проєктами.
Chainlink (LINK)
Це одна із основних криптовалют на ринку, і важко повірити, що Chainlink (LINK) насправді є проєктом Ethereum. Дійсно LINK працює як оракул, що має забезпечити безперебійний зв’язок між смарт-контрактами та даними в реальному часі.
Джерело даних: Tradingview
Його нативний токен LINK також є токеном ERC-20. Хоча проєкт Chainlink задумали ще у 2017 році, але знадобилося щонайменше 2 роки, щоб він повністю запрацював.
SushiSwap (SUSHI)
SushiSwap (SUSHI) займає провідне місце серед децентралізованих бірж. Він лідирує серед таких платформ, як Uniswap (UNI) та інші. Sushiswap, в основному, дозволяє власникам криптовалют обмінювати свої активи одноранговим способом без функції зберігання та не потребує дозволу. Він пропонує кращу ліквідність, високу швидкість транзакцій та низькі комісії.
Curve Finance
Як зазначалося вище, в останні роки на Ethereum запустили величезну кількість DeFi-протоколів. Одним із них є Curve Finance. Цей автоматизований маркетмейкер прагне забезпечити ліквідність на децентралізованих біржах і дозволяє користувачам отримувати відсотки, використовуючи свої активи для стейкінгу. Це один з головних DeFi-проєктів, який має величезний потенціал у майбутньому.