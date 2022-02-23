Лютий приніс неоднозначні емоції криптоінвесторам по всьому світу. Місяць розпочався колосальними зростаннями на ринку, але закінчується, здається, збитками. Наразі ринок криптовалют знижується, оскільки посилюється геополітичний та монетарний тиск. Але є декілька проєктів на Ethereum, за якими варто спостерігати. І ось чому:

Ethereum є найбільшою платформою смарт-контрактів у світі.

Тут зазвичай запускають багато інноваційних DAPP у секторі DeFi.

Існує багато доступних варіантів для інвестування.

Якщо ви вірите в Ethereum і його майбутнє, в лютому цього року варто спостерігати за наступними проєктами.

Chainlink (LINK)

Це одна із основних криптовалют на ринку, і важко повірити, що Chainlink (LINK) насправді є проєктом Ethereum. Дійсно LINK працює як оракул, що має забезпечити безперебійний зв’язок між смарт-контрактами та даними в реальному часі.

Джерело даних: Tradingview

Його нативний токен LINK також є токеном ERC-20. Хоча проєкт Chainlink задумали ще у 2017 році, але знадобилося щонайменше 2 роки, щоб він повністю запрацював.

SushiSwap (SUSHI)

SushiSwap (SUSHI) займає провідне місце серед децентралізованих бірж. Він лідирує серед таких платформ, як Uniswap (UNI) та інші. Sushiswap, в основному, дозволяє власникам криптовалют обмінювати свої активи одноранговим способом без функції зберігання та не потребує дозволу. Він пропонує кращу ліквідність, високу швидкість транзакцій та низькі комісії.

Curve Finance

Як зазначалося вище, в останні роки на Ethereum запустили величезну кількість DeFi-протоколів. Одним із них є Curve Finance. Цей автоматизований маркетмейкер прагне забезпечити ліквідність на децентралізованих біржах і дозволяє користувачам отримувати відсотки, використовуючи свої активи для стейкінгу. Це один з головних DeFi-проєктів, який має величезний потенціал у майбутньому.