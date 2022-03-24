Найкращі токени BEP 20, які можуть принести вам мільйони

Binance Smart Chain — це одна з найбільших блокчейн-екосистем у світі. Вона забезпечила вкрай необхідну інфраструктуру, яка дозволила запустити декілька стандартних токенів BEP 20. Чому ж розробники надають перевагу BSC? Цьому є кілька причин:

Binance Smart Chain пропонує низькі комісії за газ.

Завдяки панелі запуску Binance Launchpad можна з легкістю запускати проєкти.

Щоб запуск проходив на BSC, пропонують кілька фінансових і нефінансових стимулів.

Отоє, якщо ви хочете придбати перспективні монети BEP 20, нижче наводимо список, який, можливо, підкине вам гарні ідеї:

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) — це один із найпопулярніших протоколів автоматизованого маркетмейкера, який пропонує низку DeFi-продуктів. Цей проєкт займається вирішенням деяких основних проблем, які стосуються однорангових децентралізованих бірж.

Джерело даних: Tradingview

Його токен працює на стандарті BEP 20 і продовжує залучати багато інвестицій. PancakeSwap має потенціал стати найбільшою у світі DEX, яка використовує АММ-протокол для збільшення ліквідності. Кожен криптоінвестор повинен мати цей актив у своєму портфелі.

Alpha Finance Lab (ALPHA)

Alpha Finance Lab (ALPHA) — це крос-ланцюговий DeFi-проєкт. Він забезпечує міжланцюгову взаємодію між BSC та Ethereum. Це означає, що за допомогою цієї платформи користувачі можуть торгувати усіма токенами ERC 20 і BE20. ALPHA прагне спростити передачу активів між ланцюгами, і наразі його вважають дуже перспективним DeFi-проєктом.

Bux Token (BUX)