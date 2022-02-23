Протягом останніх двох тижнів ринок криптовалют значно впав. Наприклад, біткоїн опустився нижче 40 000 доларів США, хоча нещодавно наблизився до 45 000 доларів. Поки незрозуміло, коли спадний тренд зміниться. Але навіть зараз є кілька гідних активів, на які варто звернути увагу, незважаючи не те, що вони падають. Чому це варто зробити:

Поточний спад здебільшого виник через геополітичні фактори.

На даний момент на ринку немає суттєвих систематичних ризиків.

Очікується, що найближчим часом ринок криптовалют відновиться.

Отже, якщо ви хочете скористатися відновленням після останнього падіння, нижче пропонуємо вам активи, на які варто звернути увагу:

Ethereum (ETH)

Після чудових результатів 2021 року прогнозували, що у 2022 році Ethereum (ETH) сягне 10 000 доларів. Проте монета розпочала рік зовсім по-іншому. У січні вона впала приблизно до 2000 доларів, а на початку цього місяця продемонструвала солідний бичачий імпульс.

Джерело даних: Tradingview

У певний момент ETH навіть збирався перевищити 4000 доларів, але відтоді монета впала. На момент виходу статті вона торгувалася десь приблизно за 2500 доларів. Прогнозуємо, що найближчим часом ETH повернеться до 3200 доларів, тому варто скористатися цим падінням..

Near Protocol (NEAR)

Фундаментальні основи Near Protocol (NEAR) завжди залишалися досить непоганими, м'яко кажучи. Але зараз монета дійсно котиться під горі і за останні 7 днів втратила понад 20%. Звичайно відновлення не відбудеться одразу, але з часом воно розпочнеться. На даний момент NEAR торгується за 8,63 долара, і це дуже приваблива ціна з огляду на потенціал, який має токен.

Theta Network (THETA)