Більшість кращих за ринковою капіталізацією криптовалют знаходяться в зеленому. Комісар ЄС із внутрішніх справ Йлва Йоханссон стверджує, що Європа відкрита для криптовалюти, але потрібно ввести належне регулювання.

ОАЕ прагнуть завершити ліцензування постачальників віртуальних активів, бо сподіваються привабити великі криптокомпанії.

Вже котрий тиждень поспіль американські ринки занепокоєні через напруженість між Росією та Україною. За п’ять днів SPX500 знизився на 1,36%, DJ30 впав на 1,71%, а NASDAQ100 – на 1,37%.

Ця тенденція не позначилася на європейських ринках. UK100 відкрився на 41 пункт вище, GER40 набрав 172 бали, а FRA40 піднявся на 51 пункт.

Кращі криптовалюти

За останні 24 години Solana стала лідером і зросла на понад 8%, а Ethereum і Cardano додали більше ніж по 2%. На момент написання статті біткоїн торгувався трохи вище 39 000 доларів, тобто за останній тиждень він знизився на 6%.

У топ-20 наразі лідирують Terra та Shiba Inu, кожна із цих монет зросла приблизно на 6%.

Кращі гравці

Значна частина криптовалют зі списку топ-100, як і їхні більші побратими, торгуються в плюсі. Decentraland зріс більше ніж на 7%. Токен Axie Infinity, ще однієї екосистеми метавсесвіту, зріс на 9%. Zcash, який займає 60-у сходинку, також здорожчав на 7%.

Quant запустили трохи менше чотирьох років тому. Мета цього проєкту – поєднати блокчейни та мережі в усьому світі без зниження їхньої ефективності та сумісності. Останніми тижнями Quant стабільно зростає. За останні 24 години він зріс на 18% і вже який день він тримає звання найбільшого переможця.

Waves зріс більше ніж на 10%. Він позиціонується як багатоцільова блокчейн-платформа, що дозволяє різні варіанти використання, наприклад, децентралізовані програми (DApps) і розумні контракти. Це одна з найбільш мінливих монет на ринку.

Останні кілька днів Theta Fuel демонструє зростання. Сьогодні цей токен здорожчав ще на 7%.

Yearn Finance також зріс приблизно на 7%. Це сервіс-агрегатор для інвесторів DeFi, який використовує автоматизацію, щоб максимізувати прибутки від вирощування врожаю.

У тренді

Серед новачків помітно виділяється WOLFI, який обіцяє поєднати силу мемів із реальною користю та зручністю. Це дефляційна криптовалюта з автоматичним стейкінгом і миттєвими винагородами, яка за останні 24 години здорожчала на 1220%.

Bitgert позиціонується як криптографічна компанія, що розробила найшвидший блокчейн зі швидкістю 100 000 TPS (транзакцій за секунду), де майже немає комісій за транзакції. Сьогодні цей токен зріс на 46%.