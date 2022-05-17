Пропозиція полягає в тому, щоб мати нову мережу Terra (LUNA) і (стару) Terra Classic (LUNC), при цьому UST вилучать з нової мережі.

У понеділок До Квон з компанії Terraform Labs повідомив, що, щоб врятувати Terra, потрібно здійснити форк і створити новий ланцюг.

За словами Квона, цей новий план також допоможе врятувати спільноту навколо цієї криптовалюти, яка, за його словами, має багато гарних розробок.

Квон повідомив, що вони планують представити спільноті нову пропозицію щодо управління 18 травня. Після цього складуть графік до роздвоєння блокчейну Terra, й алгоритмічний стейблкоїн не буде частиною нового блокчейну.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 16, 2022

«Те, що $UST втратив свою прив’язку, — це момент істини для DAO від Terra і шанс піднятися з попелу», — написав Квон.

Новий блокчейн Terra

Якщо пропозицію, яку Квон планує запропонувати, приймуть, новий ланцюг запрацює 27 травня. За його словами, новий блокчейн буде називатися Terra, і LUNA буде його нативним токеном. Тим часом старий ланцюг називатиметься Terra Classic і його нативною монетою буде LUNC.

Згідно з цією пропозицією, Terra (LUNA) і Terra Classic (LUNC) існуватимуть паралельно.

Якщо спільнота прийме «план порятунку 2», команда проведе ейдроп LUNA для стейкерів та власників Luna Classic, власників UST та основних розробників додатків у мережі Classic.

Щоб новий ланцюг повністю належав спільноті, Квон пропонує видалити гаманець TFL (terra1dp0taj85ruc299rkdvzp4z5pfg6z6swaed74e6) з білого списку цього ейдпропу. Серед інших планів, Terra також сплачуватиме винагороду за стейкінг в розмірі 7%, щоб стимулювати користувачів і допомогти захистити блокчейн.

Пропозиція токенів буде обмежена 1 мільярдом, як зазначив генеральний директор Terraforms Labs.

Така пропозиція Квона з’явилася на наступний день після того, як генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що готовий запропонувати допомогу Terra, однак він хоче бачити від її команди набагато більше прозорості та підзвітності.

Також цей план з’явився після того, як повідомили, що організація Luna Foundation Guard витратила 80 000 BTC, намагаючись зберегти прив’язку UST.