Пропозиція полягає в тому, щоб мати нову мережу Terra (LUNA) і (стару) Terra Classic (LUNC), при цьому UST вилучать з нової мережі.

У понеділок До Квон з компанії Terraform Labs повідомив, що, щоб врятувати Terra, потрібно здійснити форк і створити новий ланцюг.

За словами Квона, цей новий план також допоможе врятувати спільноту навколо цієї криптовалюти, яка, за його словами, має багато гарних розробок.

Квон повідомив, що вони планують представити спільноті нову пропозицію щодо управління 18 травня. Після цього складуть графік до роздвоєння блокчейну Terra, й алгоритмічний стейблкоїн не буде частиною нового блокчейну.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

