Наступного місяця SundaeSwap (SUNDAE) внесуть до списків Bitrue. Ця новина стане великою подією, що зіграє на користь цій DEX на базі Cardano. Отож, що принесе лістинг для SundaeSwap, і чи варто купувати монету до або після лістингу? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

SundaeSwap (SUNDAE) є основною DEX для Cardano (ADA), однієї з найбільших блокчейн-мереж у світі.

Незважаючи на свою солідну репутацію, SundaeSwap (SUNDAE) зіштовхувся з деякими проблемами перевантаження, але все одно залишається привабливим проєктом.

Завдяки лістингу на Bitrue, одній із провідних криптобірж світу, SundaeSwap (SUNDAE) буде розвиватися швидше.

Джерело даних: Tradingview

Що принесе лістинг для SundaeSwap (SUNDAE)

Якщо поглянути на історію, то коли токени заносять до списків провідних криптовалютних бірж, частіше за все, їхні ціни різко зростають. Проте це не означає, що SundaeSwap (SUNDAE) зробить те ж.

Але той факт, що тепер він отримав місце на Bitrue, говорить про те, що інші солідні біржі також послідують цьому прикладу. Однозначно, це зіграє лише на користь токена.

До того ж, ця монета наразі недоступна для торгівлі. Тому інвестори мають шанс долучитися завчасно. Звісно, якщо після лістингу SundaeSwap (SUNDAE) піде тим же шляхом, що й інші токени, то ціни зростуть.

Чи варто купувати токен SUNDAE від SundaeSwap

Існує дві основні причини, чому варто придбати SundaeSwap (SUNDAE). Перш за все, це основна платформа DEX на базі Cardano. Це має важливе значення, і оскільки впровадження ланцюга Cardano набирає обертів, вартість Sundae Swap буде зростати. Також варто зазначити, що ця монета нова та свіжа. Йому довелося пережити чимало труднощів, але вони лише загартовують його.