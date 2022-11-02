Національна криптовалюта Китаю стає дедалі загрозливою

Цього тижня глава центрального банку Китаю оприлюднив нову інформацію про їхню національну криптовалюту, яка зараз розробляється

Згідно з його повідомленням, анонімність і конфіденційність будуть захищені

Наш аналітик Ден Ешмор має деякі сумніви щодо цього, адже, на його думку, такі цифрові валюти мають антиутопічний потенціал

Враховуючи цей факт, є у цієї новітньої концепції і свої переваги

Проте з огляду на те, що Китай займає тут лідерську позицію, є деяке занепокоєння стосовно того, якою буде кінцева мета

Китай є лідером у секторі криптовалют, що фінансуються державою, і які називаються CBDC (цифрова валюта центрального банку).

Хоча технологічним інноваціям варто радіти, та тут виникають досить загрозливі проблеми. І таке відчуття, що вони підступають все ближче.

Контроль викликає занепокоєння

Нещодавно на Гонконзькому тижні фінансових технологій Ї Ган, керівник центробанку Китаю, розповів, наскільки розвиненою є їхня національна цифрова валюта. Хоча він і наполягав на тому, що «захист конфіденційності є одним із головних питань, що стоять на порядку денному», та реальність така, що китайська держава отримає безпрецедентну владу над своїми громадянами, а від початку про це навіть не йшла мова.

Розумієте, національні валюти означають, що одним натисканням кнопки можна заморозити гаманці (еквівалент банківських рахунків). Що ще гірше, їх можна спустошити. Наслідки тут будуть нескінченні.

Наприклад, уряд може запровадити автоматичну систему оподаткування, за якою кошти будуть виводитися щороку. Або, можливо, якусь іншу гарну систему. Також в національну цифрову валюту можуть інтегрувати систему соціального кредитування, яку зараз розробляють, і яка є національним кредитним рейтингом та чорним списком. Ця кредитна система відстежує надійність окремих осіб та підприємств, тому чи буде божевільною ідея про те, що разом із нею можна запровадити фінансове покарання чи винагороду?

Ще в квітні цього року я виклав на папері свої побоювання, тоді я писав про Sand Dollar – криптовалюту Багамських островів. Він і досі викликає в мене занепокоєння, та історичні свідчення про правління китайської держави, а також розмір її економіки говорять, що ця країна знаходиться на іншому рівні, тому набагато легше уявити антиутопічне майбутнє.

Як працюватиме китайська CBDC?

Якщо не брати до уваги занепокоєння, цікаво читати про те, як вони працюють, це може навіть налякати. Ї Ган дав нам деяке уявлення про те, як розвивається їхня цифрова валюта.

Він заявляє, що анонімність буде захищена, і цього вдасться досягти завдяки дворівневій системі оплати. На першому рівні центробанк надає операторам юані та при цьому обробляє лише міжвідомчу інформацію. На другому рівні оператори (всі вони авторизовані) запитують в окремих громадян лише ті особисті дані, які необхідні для обміну та обігу валюти.

Ї навіть пішов далі та пообіцяв, що дані будуть зашифровані, а особиста конфіденційна інформація не буде передаватися третім сторонам. Більше того, можна буде повністю анонімно проводити транзакції до певного рівня.

Безперечно, це виглядає багатообіцяючим. Проте знову ж таки докази та історія не на боці китайської держави. Якщо проаналізувати цитати Ї Гана, бачимо, він застеріг, що потрібно буде стежити за цією анонімністю:

«Ми розуміємо, що анонімність і прозорість – це не чорно-біла картина, тут є багато нюансів, які потрібно ретельно зважити. Зокрема, нам потрібно знайти чіткий баланс між захистом недоторканності особистого життя та боротьбою з незаконною діяльністю».

Цей баланс є тією межею, яку іноді важко намацати в криптовалюті. Нещодавно я писав про небезпеку децентралізації, але в даному випадку мова йде більше про небезпеку централізації.

Для багатьох людей CBDC виглядає напрочуд антиутопічно. Припустимо, що ви вже дочитали статтю до цього місця, тому скажу, я цілком розумію, як може розвиватися ситуація, і мене загалом хвилює, якою в кінцевому випадку може бути картина в деяких країнах.

Хочу ще раз зазначити, що CBDC і блокчейн-технологія мають свої переваги. Ефективність, низькі комісії, висока швидкість і більша доступність – усе це напрочуд приваблює. Однак ризики тут надзвичайно великі. Гадаю, нам усім потрібно почекати і подивитися, що буде відбуватися, але наразі Китай, здається, займає лідерську позицію, і я не впевнений, що це добре.