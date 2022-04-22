У Нацбанку зазначили, що цей крок має запобігти непродуктивному відтоку капіталу.

Купувати криптовалюту можна буде лише в іноземній валюті, а місячний ліміт становитиме 100 000 гривень на особу.

Національний банк України заборонив використовувати гривню для купівлі криптовалюти, як повідомили в пресрелізі в четвер.

Згідно з повідомленням , Нацбанк України був змушений зробити такий крок, щоб обмежити непродуктивний відтік капіталу під час війни.

Заборонили також транскордонні операції за участю громадян. Таких заходів вживають відповідно до умов воєнного стану, який діє з моменту вторгнення Росії в лютому.

Тільки іноземна валюта

За словами представників Нацбанку, люди зможуть купувати криптовалюти лише в іноземній валюті. Придбати криптовалюти тепер можна буде лише в межах ліміту до 100 000 гривень на місяць (приблизно 3400 доларів за поточним курсом).

Також Нацбанк дозволив здійснювати транскордонні P2P-перекази у рамках такого ж ліміту (100 тис. грн. на місяць) на підтримку ВПО (внутрішньо переміщена особа) з України. Однак такі операції мають здійснюватися з банківських рахунків, відкритих в національній валюті України.

Окрім криптовалют, банк визначив, що до операцій «quasi cash» належать: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків.

Такі заходи мають на меті зміцнити валютний ринок, як повідомив центральний банк. Також їхньою метою є «зменшити тиск на міжнародні резерви України».