Concordium, загальнодоступний блокчейн, що використовує алгоритм proof-of-stake і має вбудований рівень ідентифікації, щоб відповідати нормативним вимогам, офіційно вніс свій нативний токен CCD на провідні криптобіржі Bitfinex і BitGlobal, як повідомляє Invezz з прес-релізу.

Торги почнуться 10 та 11 лютого

Торгівля токенами CCD розпочнеться на Bitfinex 10 лютого 2022 року об 11:00 за Києвом. Торгівля на BitGlobal відкриється 11 лютого 2022 року об 11:00 за Києвом.

Набір розширених торгових функцій

Bitfinex заснували десять років тому, і наразі вона є однією з найстаріших у світі криптоторгових платформ. Він пропонує набір розширених і різноманітних торгових функцій, інструментів для створення графіків і чудову підтримку. BitGlobal надає користувачам зручну екосистему цифрових активів із підвищеною ліквідністю та більш жорсткі заходи безпеки, що відповідають міжнародним стандартам.

BitGlobal створили, щоб кожен користувач міг з легкістю торгувати, брати участь або робити внесок в екосистему цифрових активів.

Обміняйте CCD на Bitcoin, Ethereum, Tether

Користувачі обох бірж зможуть обміняти CCD на BTC, ETH і USDT. Спочатку біржі підтримуватимуть лише спотову торгівлю токеном. Блокчейн додасть CCD до більшої кількості бірж і тим самими підвищить ліквідність токена та дозволить ширше використовувати його.

Ключ до взаємодії з блокчейном

CCD є нативним токеном платформи Concordium, тому він є ключем до взаємодії блокчейну. Його можна використати, щоб за допомогою блокчейн-технології оплатити додатки або сплатити комісії за транзакції вузлам-валідаторам, які захищають мережу та обробляють транзакції. Ці комісії нараховуються в євро, відомі заздалегідь і чітко визначені.

Регулятор класифікував CCD як платіжний токен

Швейцарський орган нагляду за фінансовими ринками класифікував CCD як платіжний токен. Це означає, що його можна використовувати для розрахунків за транзакціями в мережі, для забезпечення застави та у всіх інших випадках використання, що існують в децентралізованих фінансах (DeFi).

Токен CCD буде живити різні екосистеми, побудовані на Concordium, і особливу увагу приділятиме інноваціям і регульованому DeFi, а також децентралізованим фінтех.

Справедлива структура управління

Фонд Concordium Foundation розробить і запровадить справедливу структуру управління, яка дозволить цьому проєкту постійно розвиватися. Зрештою, власники токенів CCD зможуть голосувати в мережі в рамках децентралізованого управління Concordium.