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Кеті Вуд стверджує, що установи можуть відійти в сторону від криптовалют

Вона вважає, що коли вони займуться вивченням криптопростору, вони більше приділятимуть уваги біткоїну та ефіру

На мою думку, вона, можливо, занадто оптимістична, адже криптогалузь переживає важкі часи і на відновлення їй може знадобитися більше часу

Зараз криптовалюта у поганому стані.

Найбільш тривожним наслідком того, що сталося за останні кілька тижнів – гадаю, ви погодитеся, що було декілька серйозних подій – можливо, це те, що все це означатиме для репутації галузі.

Які установи зараз збираються додати в свій баланс біткоїн? Які пенсійні фонди збираються переходити на цифрові активи? Крах FTX (про який я докладно писав тут) був настільки гучним та приголомшливим, що здається маячнею очікувати, що хтось із традиційних фінансів зайде у цей простір. Чи стала ця шкода непоправною?

Кеті Вуд натякає, що інституції роблять крок назад

Гадаю, що інтерв’ю засновниці Ark Invest Кеті Вуд, яке вона дала Bloomberg минулого тижня, було пролило світло на це питання. Кеті давно відома своїми напрочуд оптимістичними поглядами на все, що стосується біткоїну, і в інтерв’ю вона навіть знову впевнено повторила свій прогноз на ціни біткоїну, який, на її думку, до 2030 року коштуватиме 1 млн доларів за монету.

Це не стало ні сюрпризом, ні виявилося абсолютно непередбачуваним. Вуд твердо переконана, що біткоїн змінить макроекономічний ландшафт у довгостроковій перспективі. Вона займає дуже агресивну позицію на ринку, робить ставки на ризиковані технологічні акції, біткоїн та інші активи, які переживають труднощі у зв’язку з переходом до нової парадигми відсоткових ставок. Це видно з результатів їхнього флагманського ETF на графіку нижче:

Проте в її інтерв’ю я помітив ще один важливий момент. «Однак я гадаю, що єдине, що буде відкладено в часі, – це, можливо, інституційне впровадження, вони просто скажуть: «Добре, чи розуміємося ми на цьому?», – сказала вона.

Це натякає на велику небезпеку. Під час пандемії однією з найбільш позитивних моментів для біткоїну було те, що в цей простір заходили організації. Тут була Tesla. Був чат ETF. Була Grayscale. Існували державні гірничодобувні підприємства. На фондовій біржі плавала Coinbase. Чорт забирай, навіть Сальвадор визнав біткоїн законним платіжним засобом.

Але тепер, коли більше немає низьких процентних ставок, а ліквідність витікає з економіки, біткоїн і криптовалюта зіштовхуються з тим, з чим їм ніколи не доводилося стикатися раніше, – з падінням загальної економіки.

Давайте не будемо забувати, що біткоїн запустили у 2009 році під час найпотужнішого в історії бичачого ринку. Він ще не тестувався в умовах падіння макроекономіки, тому все це безпрецедентно. І в умовах нинішнього випробування криптовалюта переживає навантаження.

BlockFi, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital та всі інші компанії-банкрути, до яких тепер приєдналася і FTX, також надають криптовалюті поганого забарвлення, тому не дивно, що аналітики попереджають про зниження темпів інституційного впровадження. Гадаю, стало б більшим сюрпризом, якби цього не було, правда?

Оптимізм

Маю зауважити, Вуд додала, що, на її думку, біткоїн виходить з усього цього, «пахнучи трояндами». Якщо ви запитаєте мене, чи підірвана репутація всієї галузі, я, звичайно, тут буду більш стриманий, та я бачу, про що говорить Кеті.

Хоча біткоїн, можливо, не має ризику контрагента, а отже, він теоретично захищений від різноманітних обвалів, які ми бачили в централізованих компаніях, як-от FTX, та це реальний світ. А в реальному світі для того, щоб пересічний громадянин (не кажучи вже про організації) отримав доступ до біткоїну, потрібні централізовані компанії.

І доки у криптогалузі не перестануть існувати жадібність, необачне використання кредитного плеча, невміле управління ризиками та відверте шахрайство (не буду називати імена), біткоїн не зможе зайняте солідне місце в основному фінансовому просторі. Зараз, після стількох гучних падінь, установи будуть набагато обережніше інвестувати в цей простір. Регулювання все більше посилюється. Більше не має рекордних прибутків.

Саме тому я не погоджуюся з тим оптимістичним тоном, який Вуд задала в інтерв’ю:

«Як тільки (інституції) по-справжньому виконають домашнє завдання і побачать, що ж станеться», – сказала Вуд, – «тоді, гадаю, першим кроком їм буде зручніше зайти в біткоїн і, можливо, ефір, адже вони будуть краще розумітися на цьому».

Для мене краще розуміння біткоїну також пов’язане з розумінням того, що він продовжує залишатися напрочуд ризиковим активом у середовищі, де більше немає нульової ставки. В довгостроковій перспективі біткоїн може стати надійним інструментом захисту від інфляції, хоча зараз він ним й не є, і це усвідомлять менеджери активів.

Окрім того, криптовалюта залишила неприємний присмак у роті кожного, хто торкнувся її цьогоріч. Біржа FTX лише нещодавно зганьбила всю галузь, і світ спостерігає за цим із сумішшю самовдоволення, жалю та огиди. Враховуючи цей крах, репутація всього простору зазнає удару.

Оскільки відсоткові ставки зростають, збільшується криза вартості життя, а дані вказують, що падіння економіки продовжиться, тому для відновлення криптовалютної вечірки знадобиться трохи більше часу, ніж думає Кеті.