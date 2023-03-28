Найкращі криптовалюти 2023 року. Експерти назвали 12 найкращих нових криптовалют для інвестування

Шукаєте найкращі нові криптовалюти для інвестування? Зверніть увагу на цей список з 12 найкращих нових криптовалют, які, схоже, готові рости в 2023 році. Від гравців, які здіймають бурі у сфері GameFi, до захоплюючих нових застосувань технологій штучного інтелекту, ці 12 токенів мають достатній потенціал, щоб вразити індустрію та можуть запропонувати значні прибутки цього року.

Так і є:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Livepeer (LPT) Balancer (BAL) ApeCoin (APE) Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) AngelBlock (THOL) CryptoGPT (GPT) Stepn (GMT) Aptos (APT) Grove Coin (GRV) Proxy Swap (PROXY)

1. Metacade (MCADE) – Дім Грай-Заробляй ігор у Web3

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade це ком’юніті-хаб, який має на меті зайняти першу позицію у Web3 пов’язаному з іграми типу грай і заробляй (P2E). Його бачення полягає у створенні веселої та динамічної віртуальної тусовки, де геймери, криптофанати та розробники збираються разом, щоб взяти участь у сьогоднішній революції GameFi. Користувачі можуть ділитися останніми альфа-версіями, взаємодіяти один з одним в режимі реального часу і навіть відігравати безпосередню роль у змінах індустрії GameFi на краще.

В основі головних принципів Metacade лежить максимізація користувацької цінності, надання P2E-геймерам всього необхідного для збільшення їхніх доходів від ігор, а також створення умов для розвитку та процвітання спільноти. Metacade не лише пропонує ексклюзивні ігрові турніри та фантастичні розіграші з неймовірними призами, але й винагороджує користувачів за їхній внесок у розвиток платформи.

За обмін порадами щодо просування в грі, допомогу іншим у пошуку найкращих ігор за допомогою оглядів та розміщення іншого цінного контенту Metacade винагороджує гравців токеном MCADE за їхню роль у розвитку спільноти. Більше того, у 2024 році Metacade планує запустити дошку вакансій та гігів. Тут учасники знайдуть ролі від казуального тестування ігор з використанням власного тестового середовища платформи до оплачуваних позицій у Web3 та ігрових титанів.

Багато інвесторів з нетерпінням чекають на схему Metagrant, яка вирішує реальну проблему неефективного фінансування розробників ігор. Передумова проста: розробники ігор подають свої пропозиції на конкурсі Метагранту, а власники MCADE голосують за те, які ігри, на їхню думку, мають бути профінансовані. Переможець отримує фінансування зі скарбниці Metacade, щоб втілити свою ідею в реальність, а готову гру додають до віртуальної аркади Metacade, щоб пограти міг весь світ.

Чому варто інвестувати в Metacade (MCADE)?

Для тих, хто хоче заробити на зростаючому ринку GameFi, Metacade здається ідеальним крипто-проектом. У той час як P2E-ігри з’являються і зникають, Metacade є об’єднуючою силою, яка об’єднує всю індустрію, надаючи універсальну платформу для тих, хто хоче знайти свою GameFi-сферу, беручи участь в активній спільноті.

Крім того, соціальні платформи є життєво важливими для геймерів – подивіться на зростання Discord та Twitch. Metacade має такий самий потенціал, але з додатковим бонусом у вигляді винагород для гравців та можливістю керувати майбутнім P2E. Незабаром після запуску Metacade почне працювати над своєю децентралізованою автономною організацією (DAO), яка ще більше підвищить цінність MCADE для інвесторів, дозволивши їм голосувати за важливі рішення, пов’язані з розвитком платформи.

Завдяки своєму величезному потенціалу, щоб стати однією з найкращих нових криптовалют GameFi, Metacade зібрав понад $14.7m під час presale. Наразі він знаходиться на фінальній стадії presale, а це означає, що залишилося не так багато часу, щоб забрати токени MCADE до того, як він досягне своєї фінальної стадії. Ходили навіть чутки про те, що кілька криптокитів застрибнули на борт, що, якщо це правда, є багатообіцяючою ознакою того, що MCADE готовий злетіти в 2023 році.

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2. AltSignals (ASI) – Використання передового ШІ для надання високоточних торгових сигналів

Що таке AltSignals (ASI)?

AltSignals один з провідних постачальників торгових сигналів на ринку, який з 2017 року налічує понад 50 000+ підписників на свої безкоштовні сигнали та 1 400 членів у VIP-групі. Надаючи одні з найкращих сигналів у грі, AltSignals розіслав понад 1 500 торгових сигналів із середньою точністю 64%. Компанія отримала переважну більшість позитивних відгуків на своїй сторінці Trustpilot , отримавши майже 500 позитивних відгуків із середнім рейтингом 4,9/5.

Наприклад, її нещодавні результати були просто феноменальними. У лютому сигнали по ф’ючерсах на Binance принесли 2,163% з рівнем виграшу 90%, а січень був ще кращим: 2,480% прибутку з точністю до 92%. Ці чудові результати стали можливими завдяки команді досвідчених трейдерів AltSignals і алгоритму AltAlgo™. AltAlgo™ – це запатентований індикатор AltSignals, що поєднує в собі більше 34 різних фільтрів для отримання виняткового прибутку.

Нещодавно AltSignals запустили presale токенів ASI для підтримки свого наступного великого проекту: алгоритму ActualizeAI. ActualizeAI буде використовувати найсучасніші технології штучного інтелекту, щоб підняти середній відсоток виграшів AltSignals вище 80%. Він планує використовувати машинне навчання, прогнозне моделювання, обробку природної мови, аналіз тенденцій і навчання з задкріпленням, щоб забезпечити безпрецедентні результати для трейдерів.

Володіння токеном ASI означає, що власники отримають доступ до алгоритму ActualizeAI першими, але це також відкриває світ можливостей та інсайтів в екосистемі штучного інтелекту платформи. Наприклад, можливості аналізу настроїв алгоритму будуть використовуватися для виявлення криптовалютних presale до того, як вони взлетять, що дозволить їм отримати перевагу над конкурентами.

Чому варто інвестувати в AltSignals (ASI)?

Ставши інвестором ASI, ви не тільки отримаєте ексклюзивний доступ до сигналів ActualizeAI, але й станете членом Клубу штучного інтелекту (AI Members Club). У цьому клубі користувачі можуть залишати відгуки, долучатися до розробки продукту та брати участь у бек-тестуванні – і все це заробляючи ASI за свої зусилля. Дехто припускає, що це може бути група Discord тільки для членів, але, швидше за все, AltSignals має на увазі індивідуальне рішення.

Заплановані навіть торгові турніри, де учасники спільноти можуть продемонструвати свої торгові навички та позмагатися за найбільший прибуток. Це означає, що вони можуть не тільки отримувати прибуток від торгових сигналів AltSignals, але і претендувати на виграш значних призів! Щоб допомогти підтримувати пріоритети AltSignals у відповідності з інтересами спільноти, ASI також буде виступати в якості токена управління, дозволяючи користувачам голосувати за зміни, внесені в алгоритм і платформу.

В цілому, AltSignals виглядає як одна з найгарячіших нових криптовалют, що з’являються на ринку. Очікується, що перевірений досвід компанії в поєднанні з надійним планом вивести свої торгові сигнали на новий рівень, приверне тисячі інвесторів до presale токенів ASI. Він вже зібрав $112k всього за 1 день після запуску, і багато криптоаналітичних спільнот прогнозують, що ASI вибухне, як тільки вийде на криптовалютні біржі.

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3. Livepeer (LPT) – Вирішення головного болю відеострімингу

Що таке Livepeer (LPT)?

Livepeer це децентралізований протокол відеоінфраструктури, побудований на блокчейні Ethereum. Він має на меті забезпечити більш економічний та ефективний спосіб для розробників та бізнесу створювати та експлуатувати додатки для потокового відео.

Наразі найдорожчим аспектом для провайдерів потокового мовлення є обробка та переформатування відео, щоб його можна було відтворювати на різних пристроях, також відоме як транскодування. Livepeer має на меті зруйнувати цей ринок, дозволивши мовникам використовувати тисячі вузлів, відомих як оркестратори, для безпечного створення відео без значних фінансових витрат.

Користувачі з надлишковими комп’ютерними ресурсами можуть використовувати LPT-токены в якості застави і заробляти криптоактиви за обробку процесу перекодування. Якщо транскодер не впорається з завданням, він втратить свої заставлені LPT-токены в якості штрафу.

Чому варто інвестувати в Livepeer(LPT)?

Livepeer вирішує значну проблему в індустрії потокового відео: високі витрати і складні технічні вимоги. Використовуючи переваги децентралізації, Livepeer може запропонувати більш доступну альтернативу для обробки та доставки відео, що робить її привабливим варіантом і однією з найкращих нових криптовалют для мовників, які прагнуть оптимізувати свою діяльність.

Крім того, Livepeer має багато реальної користі, що забезпечує надійне підґрунтя для зростання порівняно з більш нішевими криптопроектами. Винагорода за стейкінг в якості транскодера або делегата також пропонує роздрібним інвесторам можливість генерувати річний прибуток до 23% – приваблива перевага, яка допомагає зробити свій внесок у зростаючий ринок децентралізованого потокового мовлення.

4. Balancer (BAL) – Перший у світі самобалансуючий зважений DeFi портфель

Що таке Balancer (BAL)?

Balancer це інноваційна платформа децентралізованого обміну (DEX), побудована на мережі Ethereum. Вона дозволяє створювати настроювані пули до восьми токенів у різних співвідношеннях, що дозволяє ефективно торгувати і відновлювати баланс криптоактивів. На відміну від традиційних бірж, Balancer не потребує центрального органу або книги замовлень. Замість цього він покладається на автоматизованих маркет-мейкерів (AMM), які полегшують торгівлю і підтримують ліквідність біржі.

Пули Balancer є аналогом індексних фондів. Замість того, щоб тримати набір акцій з певним співвідношенням, користувачі можуть створювати пули з восьми різних цифрових валют. Наприклад, вони можуть створити пул з 50% Bitcoin, 25% Ethereum, 15% Aave і 5% ApeCoin. Якщо ціна Ethereum подвоїться, Balancer використає смарт-контракти, щоб збалансувати пул і зменшити свої запаси Ethereum. Потім цей Ethereum стає доступним для придбання трейдерами.

Чому варто інвестувати в Balancer (BAL)?

Balancer пропонує більш гнучкий і настроюваний підхід до AMM, ніж інші протоколи DeFi, дозволяючи користувачам створювати пули з будь-якою комбінацією активів. Інвестори, які бажають отримувати додатковий дохід у стабільний і надійний спосіб, можуть забезпечити ліквідність цих пулів, заробляючи токени BAL щоразу, коли трейдери використовують їхню ліквідність.

Як перший самобалансуючий зважений портфельний DeFi-додаток, Balancer має всі шанси завоювати велику частку ринку, оскільки все більше користувачів приходять до DeFi-проектів. Крім того, Balancer уклав кілька партнерських угод, які ще більше зміцнюють його позицію як провідного крипто-проекту DeFi, наприклад, з Aave і Polygon.

5. ApeCoin (APE) – Валюта метавсесвіту

Що таке ApeCoin (APE)?

ApeCoin відносно нова криптовалюта, створена компанією Yuga Labs після успіху її всесвітньо відомої колекції NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC). Це токен утиліти та управління екосистемою Ape, що пропонує власникам ексклюзивний доступ до ігор, мерчу, подій та послуг.

Він призначений для використання в різних Web3-додатках, зокрема в Otherside. Otherside – це проект метавсесвіту від Yuga Labs, який, як стверджують розробники, буде одним з найбільш просунутих метавсесвітів на ринку. Дія гри розгортається на далекій планеті, гравці Otherside зможуть зануритися у відкритий світ, де вони зможуть взаємодіяти з іншими, отримувати різноманітний досвід і володіти віртуальною власністю, відомою як Otherdeeds.

Чому варто інвестувати в ApeCoin (APE)?

ApeCoin вважається однією з найкращих нових криптовалют з кількох причин, не в останню чергу завдяки грандіозному успіху попередніх проектів Yuga. ApeCoin вже знайшла застосування в якості нативного токена Benji Bananas і Dookie Dash, двох P2E ігор, які отримали помірне визнання серед криптовалютної спільноти.

Крім того, Otherside розробляється у партнерстві з двома ключовими гравцями Web3 та ігрової індустрії, Animoca Brands та Improbable , що підвищує шанси на успішний запуск Otherside. На Otherside вже з нетерпінням чекають, адже за 24 години продажі Otherdeeds сягнули понад 500 мільйонів доларів. Якщо Otherside виправдає свої обіцянки, то APE незабаром може сягнути нових висот.

6. Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) – Хостинг першого в світі дробового стейблкоіну

Що таке Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS)?

Frax Finance спочатку був стейблкоіном, який працював за унікальною алгоритмічною моделлю, використовуючи забезпечені та незабезпечені компоненти для підтримки стабільної вартості в 1 долар США. Однак нещодавно власники токенів Frax Shares (FXS) проголосували за повне забезпечення свого стейблкоіну, повністю вилучивши алгоритмічний елемент.

Frax представила перший у світі дробовий індекс споживчих цін на ринку стейблкоінів і криптовалют – Frax Price Index (FPI). Її бачення полягає у створенні високомасштабованих, децентралізованих форм валюти замість цифрових активів з фіксованою пропозицією, таких як біткоїн.

Чому варто інвестувати в Frax Finance (FRAX)?

За останні кілька років Frax отримала значну популярність у сфері DeFi, а її протокол досягнув піку в $3,8 млрд загальної заблокованої вартості (TVL) у 2022 році (DeFiLlama ). Frax також встановив партнерські відносини з багатьма популярними криптовалютними проектами, такими як Wombat Exchange та OlympusDAO, що свідчить про довіру до нього серед криптовалютної спільноти.

Нарешті, підхід Frax до децентралізованого прийняття рішень може бути привабливою перспективою для інвесторів. Володіння акціями Frax (FXS) дозволяє власникам пропонувати та голосувати за зміни до протоколу, що призвело до повного відходу Frax від алгоритмічної прив’язки.

7. AngelBlock (THOL) – Трансформація фандрейзингу на основі блокчейну

Що таке AngelBlock (THOL)?

AngelBlock це некастодіальний, заснований на протоколах проект зі збору коштів, що пропонує привабливі варіанти використання як для інвесторів, так і для стартапів. AngelBlock вважає сучасний криптовалютний фандрайзинговий ландшафт дуже фрагментованим та неефективним, з такими проблемами, як перетягування ковдри, шахрайські проекти та порожні обіцянки, що переслідують крипторинок. AngelBlock захищає кошти інвесторів, повертаючи їх, якщо стартап не виконує своїх обіцянок.

Місія AngelBlock полягає у створенні синергетичної спільноти інвесторів, інноваторів та прихильників, які зосереджені виключно на розвитку технології блокчейн. Капітал виплачується стартапам, які досягли певних етапів у процесі збору коштів, а інвестори голосують за те, чи вважають вони, що проект успішно пройшов той чи інший етап.

Чому варто інвестувати в AngelBlock (THOL)?

Фактично, AngelBlock працює над підвищенням довіри у світі криптовалютного фандрейзингу. Маючи на меті підвищити прозорість збору коштів і зв’язати стартапи з елітною командою юридичних, стратегічних і технічних консультантів, AngelBlock пропонує інвесторам спосіб підтримати розвиток Web3, одночасно сприяючи безпечному інвестиційному процесу.

Сам токен THOL дозволяє власникам отримати доступ до широкого спектру можливостей інвестувати в перспективні криптовалютні проекти, оскільки в протоколі необхідно сплачувати комісії. Токени THOL також можна стейкувати, що дозволяє користувачам отримувати винагороду в обмін на номінацію валідаторів стартапів, які відповідають за проведення належної перевірки нових криптовалютних лістингів.

8. CryptoGPT (GPT) – Надання користувачам контролю над власними даними в майбутньому ШІ

Що таке CryptoGPT (GPT)?

CryptoGPT один з багатьох нових криптовалютних проектів, які прагнуть скористатися зростаючим трендом штучного інтелекту, започаткованим ChatGPT. Це унікальний блокчейн-проект, метою якого є збір даних для розробки ШІ, що дозволяє користувачам заробляти криптовалюту, ділячись своїми анонімними даними. CryptoGPT має намір створити цілу екосистему dApps у широкому спектрі секторів, таких як фітнес, знайомства, ігри та освіта, пропонуючи GPT в якості оплати за дані, зібрані кожного разу, коли хтось використовує ці dApps. Платформа побудована на архітектурі блокчейну другого рівня з використанням технології zkRollup, що робить її масштабованою і сумісною з віртуальною машиною Ethereum (EVM).

Чому варто інвестувати в CryptoGPT (GPT)?

Що відрізняє CryptoGPT від інших проектів штучного інтелекту на основі блокчейну, так це його націленість на прийняття масового впровадження, пропонуючи невикористану можливість виходу на ринок через додатки споживачів. Це вже залучило понад 2 мільйони користувачів до його екосистеми та призвело до появи кількох відомих біржових лістингів.

Сам по собі GPT є багатоцільовим утилітарним токеном. Хоча його повноцінне використання все ще перебуває на стадії бета-тестування, CryptoGPT можна використовувати як стейкінг, для операцій з ліквідністю, таких як викуп або спалення, а також як паливо для транзакцій у блокчейні CryptoGPT. Користувачі навіть можуть купувати капсульні NFT, що підвищує їхню здатність швидше генерувати грошові потоки. Хоча CryptoGPT тільки починає свій розвиток, це, безумовно, одна з найцікавіших нових криптовалют на даний момент.

9. Stepn (GMT) – лідер у сфері Move-To-Earn

Що таке Stepn (GMT)?

Stepn це унікальний мобільний додаток на базі блокчейну Solana, який поєднує в собі ігри, фітнес та криптовалюту у цікавий та захоплюючий спосіб. Він дозволяє користувачам заробляти винагороду у вигляді токенів Green Satoshi Tokens (GST), ходячи або бігаючи, як на вулиці, так і в реальних спортивних залах. Stepn, яку називають лідером у сфері заробітку, отримала високу оцінку як одна з найпозитивніших нових криптовалют.

Сума, яку заробляють користувачі, пропорційна атрибутам їхніх NFT-кросівок, причому деякі з найприбутковіших кросівок приносять тисячі доларів у токенах SOL і GST. Stepn також має токен під назвою Green Metaverse Token (GMT), який є токеном управління платформою і може бути зароблений тільки після того, як гравці подолають певний рівень. GMT дозволяє користувачам отримувати винагороду від стейкінгу проекту та безпосередньо впливати на Stepn, голосуючи та пропонуючи зміни.

Чому варто інвестувати в Stepn (GMT)?

Stepn пропонує інноваційний спосіб стимулювати людей вести здоровий спосіб життя, отримуючи за це винагороду у вигляді криптовалюти. Це один з небагатьох проектів, який має на меті внести позитивні зміни в життя користувачів, максимізуючи весь потенціал криптовалют. Платформа також має зручний інтерфейс та гаманець у мобільному додатку, що дозволяє легко заробляти винагороди навіть тим, хто не є власником криптовалют.

Більше того, платформа привернула увагу великих спортивних брендів, таких як ASICS, які додали власну колекцію кросівок NFT до каталогу Stepn. Найголовніше, що деякі відомі імена у світі венчурного капіталу зробили великі ставки на Stepn: MorningStar Ventures, Solana Capital та Sequoia Capital – всі вони підтримали проект.

10. Aptos (APT) – Новий блокчейн від колишніх інженерів Meta

Що таке Aptos (APT)?

Aptos це блокчейн першого рівня, який має на меті кинути виклик домінуванню Ethereum у сфері смарт-контрактів. Розроблений колишніми інженерами Meta на основі невдалого проекту Diem, Aptos використовує власну мову програмування під назвою Move, розроблену Meta, яка вважається кращою за інші мови, що базуються на блокчейні.

Архітектура Aptos розроблена таким чином, щоб пропонувати швидші та дешевші транзакції, ніж Ethereum, з потенційною пропускною здатністю до 150 000 транзакцій в секунду (TPS) після повного розвитку мережі. Проект залучив понад 350 мільйонів доларів фінансування до того, як криптовалюта APT вийшла на біржі, частково завдяки винятковій команді докторів наук, дослідників та інженерів.

Чому варто інвестувати в Aptos (APT)?

Висока пропускна здатність Aptos і здатність ефективніше обробляти смарт-контракти можуть зробити його провідним конкурентом у цій галузі. Google Cloud вже оголосив про партнерство з Aptos в якості валідатора, як це було зроблено з кількома іншими криптовалютами, які, на його думку, мають потенціал для зростання вартості.

Крім того, Aptos має сильну команду експертів у різних галузях, які досягли успіху в попередніх криптовалютних проектах, як, наприклад, колишній керівник відділу маркетингу Solana Остін Віртс (Austin Virts). Здатність проекту залучити значне венчурне фінансування також демонструє рівень впевненості в потенціалі проекту, саме тому він вважається одним з найкращих нових криптовалютних релізів на даний момент.

11. GroveCoin (GRV) – Зелений блокчейн з високими цілями

Що таке GroveCoin (GRV)?

GroveCoin це новий криптовалютний проект, який має на меті допомогти своїм інвесторам, яких він називає Grovers, досягти більш здорового та заможного майбутнього, використовуючи децентралізовану цифрову валюту в екологічно свідомий спосіб. Враховуючи занепокоєння щодо впливу видобутку криптовалют на навколишнє середовище, GroveCoin має на меті стати екологічною альтернативою багатьом цифровим валютам на крипторинку.

GroveCoin – це власний токен мережі GroveCoin, блокчейн з доказом частки, який працює як хардфорк мережі Ethereum. Компанія доклала чимало зусиль, щоб розробити екосистему цікавих продуктів, включаючи гаманець GroveKeeper та децентралізовану біржу GroveSwap.

Чому варто інвестувати в GroveCoin (GRV)?

Інвестиції в GroveCoin – це можливість підтримати новий інноваційний криптовалютний проект, який спрямований на створення більш екологічного майбутнього для індустрії. Алгоритм консенсусу GroveCoin, заснований на принципі доказу частки, пропонує більш стійку альтернативу мережам з доказом роботи, при цьому маючи безпеку Ethereum.

Grove також планує реінвестувати частину всіх транзакцій у “зелені” галузі та корпорації, що дозволить інвесторам отримувати додаткові прибутки. Наприклад, вона інвестуватиме в сонячну енергетику та запровадить платформу для підтримки країн, які отримують найбільшу вигоду від самодостатніх методів ведення сільського господарства. Вона навіть планує інвестувати в ринок відновлюваної енергетики, що може призвести до залучення Grove до торгівлі вуглецевими квотами, що може зробити GRV більш цінним у найближчому майбутньому.

12. Proxy Swap (PROXY) – Платформа для обміну цифровими активами, орієнтована на конфіденційність

Що таке Proxy Swap (PROXY)?

Proxy Swap це dApp, побудований на мережі Ethereum, який дозволяє користувачам купувати і продавати цифрові активи з повною конфіденційністю. Використовуючи таку технологію, як докази нульового знання (zkProofs), Proxy Swap дозволяє здійснювати транзакції без розкриття адреси MetaMask трейдера, усуваючи будь-яке відстеження транзакцій і посилюючи контроль над фінансовими даними.

Proxy Swap підтримує будь-які токени, перераховані на Uniswap, що робить його неймовірно універсальним. Незалежно від того, чи здійснюють користувачі великі фінансові транзакції в комерційних цілях і хочуть зберегти свої дії в таємниці, чи просто стурбовані своєю анонімністю в постійно підключеному світі, вони можуть використовувати Proxy Swap для досягнення максимальної конфіденційності.

Чому варто інвестувати в Proxy Swap (PROXY)?

Інвестиції в Proxy Swap – це чудовий спосіб підтримати децентралізований додаток, який ставить на перше місце конфіденційність і безпеку користувачів. Його унікальні функції особливо привабливі для користувачів, які стурбовані питаннями конфіденційності та цензури в сучасному цифровому ландшафті.

Володіння різними рівнями PROXY також відкриває безліч переваг в екосистемі Proxy Swap. Володіння більш ніж 100 тис. токенів PROXY пропонує інвесторам необмежену кількість щоденних свопів і перший доступ до нових гарячих преміум-функцій. Володіння понад 1 мільйоном токенів дозволить користувачам першими використовувати мобільний додаток Proxy Swap. Proxy Swap також підтримує стейкінг, пропонуючи прибутковість понад 60% APY, що ідеально підходить для інвесторів, які хочуть генерувати грошові потоки, підтримуючи проект.

Як знайти найновіші криптовалюти, які мають взлетіти?

Існує кілька способів знайти нові криптовалюти, які ось-ось вибухнуть. Одним з найпопулярніших джерел для пошуку нових монет є сторінка нових криптовалют Coinmarketcap . Тут ви знайдете список останніх монет, які з’явилися на ринку, а також основні показники, такі як ринкова капіталізація та обсяг торгів. Аналогічно, новий список криптовалют CoinGecko також є цінним ресурсом.

Пошук presale може бути чудовим варіантом, якщо ви шукаєте ще новіші монети, які ще навіть не з’явилися на ринку. Ці проекти часто можна знайти на сайтах-агрегаторах первинної пропозиції монет (ICO) або первинної біржової пропозиції (IEO), які можна знайти за допомогою пошуку “список ICO” або “список IEO” Нарешті, не варто недооцінювати силу соціальних мереж. Приєднавшись до груп Discord і Telegram, слідкуючи за впливовими трейдерами в Twitter і стежачи за іншими соціальними мережами, ви отримаєте ранній доступ до інформації про найновіші криптовалюти ще до того, як вони потраплять в мейнстрім.

Які переваги та недоліки інвестування в нові криптовалюти?

Інвестування в нові криптовалютні проекти може бути захоплюючою можливістю отримати значні прибутки, але такий підхід має свої плюси і мінуси. Однією з головних переваг є потенціал для отримання великих прибутків у міру зростання популярності монети. Токени з інноваційними варіантами використання, які вирішують реальні проблеми, можуть залучити велику кількість користувачів. Якщо проект отримає широке розповсюдження, перші інвестори можуть заробити 10-кратний, 50-кратний або навіть 100-кратний прибуток.

Крім того, нові криптовалюти часто мають одні з найкращих спільнот, за інвесторами, які захоплені проектом. Це може допомогти інвесторам зустріти однодумців-ентузіастів, дізнатися більше про внутрішню роботу нової криптовалюти і, можливо, вплинути на її розвиток.

Однак існує також ризик того, що проект може не мати успіху. Оскільки щотижня з’являється багато нових криптовалют, інвестори можуть вкласти свої гроші в проект, який з самого початку був приречений на провал. Цьому можна протидіяти, проводячи належну перевірку та ретельно вивчаючи проект перед інвестуванням.

Нові криптопроекти також мають тенденцію до більшої волатильності, коливаючись набагато сильніше, ніж більш установлені альткоїни. Така волатильність може ускладнити прогнозування того, як проект буде працювати в довгостроковій перспективі, і може спричинити психологічний дистрес, якщо інвестор зіткнеться з великими нереалізованими втратами.

У яку нову криптовалюту зараз найкраще інвестувати?

Хоча пошук найкращих нових криптовалют для інвестування може бути складним завданням, тепер у вас є ґрунтовний огляд того, що експерти вважають найкращими проектами. Деякі токени вирішують конкретну галузеву проблему, як, наприклад, Livepeer і AngelBlock, тоді як інші, як ApeCoin і CryptoGPT, сподіваються отримати вигоду від стрімкого розвитку метамережі і технології штучного інтелекту. Але якщо поглянути на ширшу картину, то можна виділити двох очевидних переможців: Metacade і Altsignals.

Metacade має значний потенціал стати відомим серед P2E-ігор. Він вже здобув значну кількість прихильників завдяки своїм чудовим показникам presale, підготовці та основним властивостям, і багато хто вважає, що Metacade може стати однією з найвпливовіших сил в індустрії GameFi завдяки своїй схемі Metagrant.

AltSignals, тим часом, налаштований взяти світ трейдингу штурмом. Він вже зарекомендував себе як один з головних претендентів на ринок торгових сигналів, а його запатентована система AltAlgo користується популярністю серед трейдерів по всьому світу. Алгоритм ActualizeAI від AltSignals і неперевершені переваги токена ASI, ймовірно, зроблять AltSignals популярним серед багатьох криптоінвесторів. Оскільки presale токенів тільки розпочався, ранні інвестори зможуть побачити величезні прибутки від ASI в найближчому майбутньому.

Відповіді на поширені запитання про криптовалюту

Чи є нові криптовалюти гарною інвестицією?

Нові криптовалюти можуть бути гарною інвестицією, якщо вони мають потужну команду, інноваційну технологію та чіткий кейс використання. Важливо провести ретельне дослідження, щоб визначити, чи має нова криптовалюта потенціал для майбутніх прибутків.

Як створюються нові криптовалюти?

Нові криптовалюти можна створювати за допомогою процесу, який називається токенізацією, коли новий токен створюється в існуючій мережі блокчейн, або шляхом запуску нової мережі блокчейн.

Яка криптовалюта взлетить у 2023 році?

Неможливо передбачити, яка криптовалюта вибухне в 2023 році, але всі нові криптовалюти в цьому списку мають великий потенціал, особливо Metacade і AltSignals.

Що таке крипто-лістинг?

Лістинг криптовалюти – це процес додавання криптовалюти на біржу цифрових активів, що дозволяє користувачам купувати, продавати і торгувати токенами на платформі біржі. Лістинг монет може підвищити видимість і ліквідність токена.

На які випадки використання слід звернути увагу при інвестуванні в нові токени?

Шукайте проекти, які вирішують реальні проблеми. Токени, які вирішують проблеми неефективності або больові точки, можуть мати значний потенціал для впровадження, оскільки вони мають більше користі, а не просто спекулюють ринком.

На прикладі сектору нерухомості ви можете шукати іпотечну платформу, яка використовує технологію блокчейн, щоб зробити процес кредитування більш ефективним. Або таку, що вирішує болючі питання на ринках обслуговування нерухомості або ринках інвестування в нерухомість.

Ви можете взяти участь у фінальному етапі presale Metacade тут .