Near Protocol (NEAR) здорожчав на 8% і ось чому

Ціна NEAR зросла більше ніж на 8%, і токен досі торгується в зеленому. Наразі його ціна становить 17,46 долара, токен дещо відкотився від максимуму в 17,90 долара за останні 24 години.

Але чому ж ціна NEAR так стрімко зростає? У цій статті ми детально розглянемо причини цього ралі.

Чому ціна NEAR зростає?

Перш ніж ми зануримося в причини поточного висхідного тренду, хочемо спочатку пояснити, що таке NEAR і Near Protocol.

Коротко кажучи, Near Protocol — це блокчейн, створений спільнотою, який пропонує розширену роботу мережі та більш високу швидкість транзакцій. NEAR — це його нативний токен.

Тепер перейдемо до причин бичачого тренду.

Існує ціла низка причин, які призвели до того, що монета потрапила в центр уваги завдяки поточному росту цін. Дві основні причини: нещодавно провели раунд фінансування від Trisolaris, під час якого зібрали 4,5 мільйона доларів, а також той факт, що серед криптоінвесторів підвищується інтерес до альткоїнів.

Під час раунду фінансування від Trisolaris зібрали 4,5 мільйона доларів

Однією з головних причин, що сприяла зростанню ціни, стала нещодавня новина про те, що Trisolaris, децентралізованій біржі від Near Protocol, вдалося зібрати 4,5 мільйона доларів під час останнього раунду фінансування. Цей раунд проводила компанія Electric Capital разом з Dragonfly Capital, Ethereal venture, Leminscap і Jump Crypto.

Біржа прагне залучити новий капітал, щоб збільшити та розширити загальну ліквідність на платформі, а також найняти більше людей, щоб забезпечити кросланцюгові свопи за допомогою токена.

Крім того, токен широко котирується на біржі. Однак, схоже, що у новинах більш схвально відгукуються про зашифрований токен Wrapped Near (WNEAR), який використовується для торгівлі на Trisolaris, аніж про NEAR.

NEAR сягнув історичного максимуму після минулого раунду фінансування розміром 150 мільйонів доларів, який проводили у січні і очолили Three Arrows Capital та інші великі криптофонди, наприклад, Alameda, Dragonfly та a16z.

Інтерес до альткоїнів з боку інвесторів зростає

NEAR також отримав значну користь від збільшення інтересу до альткоїнів, особливо під час сезону альткоїнів, коли більшість із цих активів демонструє значне зростання.