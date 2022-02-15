Багато інвесторів заробили мільйони доларів на Shiba Inu ще в 2021 році. Тому цілком природно, що люди шукають наступний SHIB або такі мем-монети, які всього за кілька місяців зростуть у 100 разів або й більше. Але чому саме мем-монети? Розглянемо деякі факти:

Як показує історія, досить часто мем-монети ставали популярними в одну мить, і це приносило величезні прибутки.

Ажіотаж довкола мем-монет не розвіється, незважаючи на те, що на ринку криптовалют постійно з’являються нові інноваційні проєкти.

Існує багато мем-монет, які можна придбати, але не всі з них мають таку перспективу для зростання, що вам потрібна.

Знайти недооцінені мем-монети не дуже легко. Нижче вкажемо три варіанти, до яких вам варто придивитися:

Looser Coin (LOWB)

Проблема більшості мем-монет криється в тому, що вони можуть легко впасти, якщо знайдуться кити, які скуплять їх за правильною ціною. У Loser Coin (LOWB) немає такого ризику.

Джерело даних: Coinmarketcap

Насправді цю монету створили два бідні юнаки з Китаю, і вона перебуває в обігу вже досить довго. Але що важливіше, ринкова капіталізація цієї монети складає всього 3,5 мільйона доларів, тож вона пропонує великий потенціал.

Tiger King (TKING)

Tiger King (TKING) — це ще одна мем-монета, яка багато в чому надихається однойменним телешоу. У нас були певні суперечки довкола власне токена Tiger King, але це лише створило ажіотаж довкола цієї монети. Ми не стверджуємо, що TKING стане наступним SHIB, але на нього варто звернути увагу. Ринкова капіталізація монети становить 4 мільйони доларів.

ElonBalls (ELONBALLS)