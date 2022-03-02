За словами генерального директора Chingari, цей лістинг став проривом фінансових можливостей творців

Як стало відомо із пресрелізу сьогодні вдень, перша індійська соціальна криптовалюта GARI оголосила про свій лістинг на провідній криптобіржі країни CoinDCX.

Chingari має понад 35 мільйонів користувачів в Індії, і нативний токен цієї платформи для обміну відео вже раніше потрапляв у заголовки газет, адже одразу після його запуску протягом 24 годин вдалося продати токенів на суму 100 мільйонів доларів.

Токен котирується на різних провідних світових біржах, зокрема Kucoin, MEXC, Bitmart, Zebpay, Huobi, FTX та на децентралізованій біржі Raydium.

Завдяки нещодавньому лістингу GARI на CoinDCX 10 мільйонів користувачів біржі отримають ще одну можливість доступу до одного з найбільших проєктів на блокчейні Solana. Окрім того, цей лістинг дозволить GARI підвищити свої продажі та реалізувати амбіції щодо того, як поширитися серед глобальної спільноти.

Chingari, продуктом якого став GARІ, є індійським додатком для створення коротких відео, що розвивається швидкими темпами, і який підтримується відомими венчурними компаніями, зокрема Alameda Research та Republic Capital.

Коментуючи лістинг на CoinDCX, пан Суміт Гош, генеральний директор і співзасновник Chingari, заявив:

«Цей лістинг є важливою для нас подією, адже він дозволить творцям з усіх куточків світу торгувати токеном GARI. Це стало гігантським кроком на шляху до нашої мети — розширити фінансові можливості для творців в нашому додатку для коротких відео Chingari, яких глобальні платформи коротких додатків значною мірою ігнорували».

Chingari сплачує винагороди токенами GARI щоразу, коли творці створюють відео в додатку, і впливові особи можуть заробляти за допомогою свого контенту трьома способами: Дивись та заробляй, Бери участь та заробляй, Грай та заробляй.

GARI пишається тим, що є рушійною силою в економіці творців, і цей токен займається саме тим, що дозволяє творцям монетизувати їхній контент на блокчейні. Як зазначено у пресрелізі, лістинг на CoinDCX спростили, щоб задовольнити постійно зростаючі потреби мільйонів творців по всьому світу.