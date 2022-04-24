Після кількох невдалих спроб почати бичачий забіг Polkadot (DOT) увійшов у період «зроби або зламай». Монета залишається слабкою, і те, як події будуть розвиватися далі, може або різко знизити ціну, або річуше підвищити її. Розглянемо кілька важливих фактів:

Протягом більшої частини року DOT торгується в діапазоні від 16 до 23 доларів.

На даний момент він знаходиться на нижній лінії цього діапазону, і його ціна становить близько 17,3 долара.

Падіння нижче 16 доларів може стати катастрофою для биків DOT.

Джерело даних: Tradingview

Чи наближається розпродаж Polkadot?

Як зазначалося вище, Polkadot досяг моменту «зроби або зламай». Більшу частину 2022 року монета коливалася від 16 до 23 доларів. Насправді цей діапазон стає довгостроковим трендом, і тому важливо стежити за ним.

Для биків DOT головним завданням буде переконатися, що ціна залишиться в цьому діапазоні. Якщо ведмеді штовхатимуть монету нижче 16 доларів, то ситуація може погіршитися. DOT зіткнеться з жорстким розпродажем і найближчим часом може сягнути дна на рівні 8 доларів.

Але у всього цього є і зворотня сторона, все залежить від того, чи зможе DOT утримати діапазон 16-23 долари. Якщо монеті вдасться утриматися вище 16 доларів протягом кількох днів, то тоді стане можливим забіг до 23 доларів.

Довгострокові перспективи Polkadot

Довгостроковий прогноз для DOT є позитивним. До кінця 2022 року поточна вартість монети ще може збільшитися в 3 рази. Однак в короткостроковій перспективі токен навряд чи перевищить 23 долари.

Лінія тренду, яку ми обговорювали вище, виглядає сильною. Таким чином, найближчим часом DOT, скоріше за все, буде коливатися в діапазоні від 16 до 23 доларів. Однак ця гіпотеза буде недійсною, якщо найближчими днями ціна опуститься нижче 16 доларів.