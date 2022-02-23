Регулятор Великої Британії заявляє, що має повноваження скасувати реєстрацію криптобізнесу, якщо виявиться, що той не відповідає встановленим вимогам.

У вівторок вранці Bitpanda оголосила, що придбала Trustology, компанію-зберігача DeFi.

Управління з фінансового регулювання та контролю (FCA), фінансовий регулятор Великої Британії, попередило криптокомпанії про злиття, посилаючись на відсутність нормативного регулювання, яке дозволяє встановити, чи дотримується новий власник вимог.

Це повідомлення від FCA з’явилося невдовзі після того, як криптовалютна біржа Bitpand оголосила, що придбала Trustology, зареєстровану в Великій Британії платформу-зберігач DeFi.

Регульовані бізнеси мають відповідати вимогам

За даними фінансового регулятора і згідно з положеннями про відмивання грошей (MLR) цієї країни, Trustology є регульованим бізнесом.

Таким чином, відповідно до правил MLR придбання бізнесу є вигідним для компанії-покупця. Однак зазначені положення не передбачають доступу до регуляторних аспектів, які стосуються нових власників, як зазначено у повідомленні.

Правила MLR не включають жодних положень, які дозволяють FCA оцінювати придатність і відповідність бенефіціарних власників або передавати контроль до завершення операції», – йдеться у повідомленні.

У цьому випадку регуляторна сфера MLR відрізняється від інших нормативних положень, як зазначили в повідомленні на додаток. Завдяки цьому, наглядовий орган має право здійснювати контроль, а також має дозвіл та правозастосовні повноваження, що розповсюджуються на всі компанії, які працюють у Сполученому Королівстві.

«FCA може вжити заходів, щоб призупинити або скасувати реєстрацію бізнесу з криптовалютними активами, якщо виникнуть сумніви, що компанія або її бенефіціарний власник підходить та відповідає вимогам», – попереджає регулятор фінансових ринків.

Також на додаток повідомили, що можуть призупинити або скасувати реєстрацію криптокомпанії, якщо встановлять, що відповідна компанія не дотримується встановлених регуляторних вимог.

У вівторок Bitpanda оголосила про купівлю Trustology, і це стало першим подібним злиттям у регульованому криптовалютному просторі Великої Британії.

Bitpanda — це австралійська криптобіржа, яка регулюється в ЄС. За словами представників біржі, купівля гаманця-зберігача має допомогти перетворити Bitpanda Pro на повноцінну провідну брокерську платформу.