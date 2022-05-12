Безумовно, ігри для заробітку є одним із найцікавіших новітніх секторів у криптопросторі. Після колосального успіху Axie Infinity постійно з’являються нові цікаві проєкти Р2Е-ігор. Але чому варто взагалі розглядали цю нішу? Цьому є декілька причин:

Тепер ігри для заробітку включають в себе NFT.

Розвиток доповненої та віртуальної реальності може сприяти розвитку Р2Е-ігор.

Багато інституційних інвесторів розглядають Р2Е-ігри для майбутніх інвестицій.

Отож, ви шукаєте в криптопросторі невеликі і відносно невідомі P2E-ігри, нижче наводимо варіанти, які ідеально вам підійдуть:

Thetan Arena (THG)

Thetan Arena (THG) позиціонує себе як кіберспортивну гру, що поєднує багатокористувацьку функціональність і віртуальну реальність. Користувачі тут можуть створювати команди та змагатися за винагороди з іншими командами.

Наразі Thetan Arena вдалося залучити понад 23 млн користувачів. Цей проєкт залишається дуже недооціненим, його ринкова капіталізація становить менше 30 млн доларів.

Pegaxy (PGX)

Pegaxy (PGX) — це невелика і відносно невідома Р2Е-гра, в якій гравці можуть заробляти кошти і формувати реальну вартість. Ця блокчейн-гра безкоштовна, в основному у цьому метавсесвіті доступні скачки на механічних конях.

Pegaxy використовує систему подвійних токенів. З одного боку, є PGX — основний токен управління цією платформою. Однак в цій ігрі існує ще один службовий токен під назвою VIS. На даний момент ринкова капіталізація Pegaxy становить менше 3 млн доларів.

Alien Worlds (TLM)

Alien Worlds (TLM) — це більше метавсесвіт на базі NFT, що включає ігровий елемент P2E. На цій платформі користувачі можуть отримувати винагороди в NFT, змагаючись у симуляторі віртуальної економіки у різних планетарних світах. Наразі ринкова капіталізація проєкту перевищила 50 млн доларів, і в майбутньому вона може зрости ще більше.