На цьому тижні ринок криптовалют продовжує зростати, й основні криптовалюти зараз торгуються в зеленому.

Загальний крипторинок продовжує зростати і вже додав майже 2% до загальної ринкової капіталізації. За даними преси, загальна ринкова капіталізація криптовалют становить понад 1,9 трильйона доларів.

Незабаром вона може перевищити позначку в 2 трильйони доларів, якщо збережеться поточний ринковий імпульс. Біткоїн залишається найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією і на даний момент торгується вище 41 тисяч доларів за монету.

Ефір, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта, також демонструє чудові результати протягом останніх 24 годин. ETH зараз торгується вище 3100 доларів за монету, тобто сьогодні токен піднявся більше ніж на 2%.

За останні сім днів ETH здорожчав майже на 3%, і це одні з найгірших показників серед монет у рейтингу топ-10 за ринковою капіталізацією.

Однак, враховуючи бичачий тренд, який наразі діє, в найближчі години та дні ефір може продовжити зростати. У короткостроковій перспективі криптовалюта може спробувати подолати рівень опору в 3500 доларів.

Ключові рівні, за якими варто стежити

4-годинний графік ETH/USD зараз нейтральний, оскільки поточні позитивні показники ефіру компенсували втрати, які він отримав кілька днів тому. Технічні показники свідчать, що цінова дія ефіру в даний момент відновлюється.

Лінія MACD знаходиться майже в нейтральній зоні, а це вказує на те, що ефір більше не знаходиться в ведмежій зоні. 14-денний RSI на рівні 58 показує, що ETH може зайти в зону перекупленості, якщо поточний ринковий імпульс збережеться.

На момент виходу статті ETH торгувався за 3100 доларів. Якщо бики утримають контроль, то до кінця дня токен може подолати перший серйозний рівень опору в 3227 доларів. Проте другий важливий рівень опору на позначці в 3350 доларів має обмежити подальший висхідний рух у короткостроковій перспективі.