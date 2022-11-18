Цей тиждень відзначився хаосом у криптовалютному просторі, і ще одна централізована компанія – цього разу FTX – зазнала краху.

У зв’язку з цим падінням на передній план вийшла дуже важлива проблема зберігання активів. Вчора я написав статтю, в якій проаналізував, як витікають кошти з бірж на тлі цього краху, адже інвестори злякалися та почали масово виводи активи.

Цікаво, що за таких умов платформа криптокредитування Nexo запустила некастодіальний смарт-гаманець. Наразі цей продукт знаходиться на етапі передзапуску, і він пропонує самокеровану опцію для надсилання, отримання, зберігання та обміну цифровими активами і працює в п’яти мережах: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom та Avalanche-C.

Ми взяли інтерв’ю у власниці цього продукту Еліци Таськової та розпитали її подробиці про їхню новинку.

CoinJournal (CJ): Враховуючи нещодавні події в галузі, очевидно, що тема зберігання криптовалюти стало гарячою. На вашу думку, чи може це сприяти використанню цього некастодіального гаманця?

Еліца Таськова (E.T.): Так, однозначно. Зрозуміло, ми розробляємо Nexo Wallet з початку цього року. Ми, команда Nexo, хотіли переконатися, що під час управління своїми коштами клієнти зможуть обрати той рівень централізації та децентралізації, який вони хочуть.

Ми маємо величезні плани і хочемо створити Nexo 360º – універсальну платформу, де є все, що може знадобитися людині під час управління активами. Сюди ж входить і безпечний зручний некастодіальний доступ до DeFi, адже це дає можливість без жодних посередників керувати власною цифровою ідентичністю.

CJ: Цікаво, що цей гаманець сумісний з кількома блокчейнами. Наскільки це складніше в розробці, ніж, скажімо, якби він працював лише на Ethereum?



Е.Т.: На початку від буде підтримувати декілька ланцюжків, які сумісні з EVM. Це дещо зменшить початкову складність, але ми також плануємо, що наступні випуски продукту обов’язково будуть підтримувати інші ланцюги, зокрема біткоїн. Більше того, наразі ми оцінюємо, чи потрібно надавати багатоланцюговий міст, щоб задовольнити потреби користувачів під час переходу між мережами.

CJ: Водночас Nexo є централізованою компанією. За останній рік багато з ваших конкурентів зазнали краху. Nexo це не стосується ніяким боком, але чи не боїтеся ви, що капітал повністю вийде з цього простору, і Nexo, як і багато інших криптокомпаній, постраждає від удару по загальній репутації криптовалюти?

Е.Т.: Ми вважаємо, що не капітал робить цю галузь цінною та вартісною, а інновації та потенціал блокчейну вирішувати проблеми неефективності в різних галузях, зокрема й насамперед у фінансовому секторі; саме це приносить користь світу. Протягом року лунали численні тривожні для криптопростору дзвінки, які були передвісниками, і поки ми відновлюємося, єдине, що ми можемо, – це робити краще, робити більше та впроваджувати ці інновації в повсякденне життя.

Так, дійсно, через високий рівень страху в криптопросторі багато користувачів були змушені зменшити свої криптовалютні інвестиції, але, як це завжди буває, як тільки волатильність знизиться, вони знову повернуться. Саме так було під час колишніх турбулентних періодів, наприклад, під час паніки через COVID на початку 2020 року. А ми тим часом продовжимо розбудовувати необхідну їм інфраструктуру.



CJ: Чи відчуваєте ви розчарування, коли бачите, що перекредитовані компанії та фірми з поганим менеджментом завдають простору такої великої шкоди, а самі ви в цей час намагаєтеся розбудовувати та впроваджувати інновації?

Е.Т.: Це викликає сум, однак це ніяк не вплинуло на наше бажання продовжувати розбудову. Якщо вже на те пішло, це підштовхнуло нас створювати стійкі та сумісні практики і продукти. Довіра до криптовалют підірвана, і це кинуло серйозну тінь на сектори кредитування та управління фінансами в просторі цифрових активів.

Звичайно, я зі своїми колегами співчуваємо тим численним роздрібним торговцям, які постраждали від нещодавніх обвалів у криптопросторі. Однак разом з тим, фундаментальна бізнес-практика Nexo, політика управління ризиками та наша стійка модель ще раз довели, що вони можуть витримати таку турбулентність.

CJ: Наскільки складно виводити на ринок нові продукти, коли економіка в цілому та криптопростір переживають складні часи?

Е.Т.: У такі періоди потрібно бути зосередженим і продовжувати розбудову, інакше ми ризикуємо, що короткотривалі стресові фактори затьмарять довгострокове бачення. І це заважає створювати щось стабільне.

Під час серйозних ринкових спадів діяльність у криптопросторі може бути ускладнена, та це навряд чи усуває необхідність і життєздатність такого продукту, як Nexo Wallet. Іншими словами, ми абсолютно не боїмося, що його впровадження може сповільнитися на деякий час, адже ми створюємо продукт, який переживе поточний ринковий цикл і принесе величезну цінність кінцевим користувачам.