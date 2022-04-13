Nexo, провідна регульована платформа цифрових активів, сьогодні випустив першу криптовалютну картку MasterCard під назвою Nexo Card. Nexo випустив цю картку за підтримки Mastercard і DiPocket.

За прогнозами, за допомогою картки користувачі Nexo отримають доступ до криптовалютної ліквідності, що знаходиться на 92 мільйонах торгових сайтів по всьому світу.

Після запуску картки співзасновник і керуючий партнер Nexo Антоні Тренчев заявив:

«Запуск Nexo Card в Європі за підтримки Mastercard та DiPocket став важливим етапом для нас і свідчить про величезну синергію між існуючою фінансовою мережею та цифровими активами. Цей унікальний продукт дозволить мільйонам людей спочатку в Європі, а потім і в усьому світі миттєво витрачати гроші, і при цьому не буде втрачатися потенціал криптовалют. Таким чином цей новий клас активів буде приносити безпрецедентну користь у повсякденному житті».

Nexo Card

Nexo Card – єдина в своєму роді картка, адже вона дозволяє користувачам витрачати кошти, при цьому їм не доведеться продавати свої цифрові активи.

Емітентом картки в Європі стане DiPocket, а MasterCard виступить як технологічна компанія та платіжна мережа, в якій працюватиме картка. Окрім того, MasterCard пропонує декілька інноваційних функцій для цієї картки.

Співзасновник і генеральний директор DiPocket Феделе Ді Маджіо сказав:

«Ми в DiPocket раді, що нас обрали емітентом картки Nexo Card, що є по-справжньому інноваційним рішенням, що задовольнить потреби мільйонів інвесторів у цифрових активах. Наше партнерство в цьому проєкті з Nexo і Mastercard є яскравим прикладом того, як вбудована фінансова технологія DiPocket дає можливість далекоглядним компаніям приносити цінність та користь своїм клієнтам».

Nexo Card виконує такі функції:

Вона доступна у віртуальній і у фізичній формі: Користувачі можуть обрати фізичну або віртуальну картку, яка безпосередньо інтегрована в Apple Pay і Google Pay.

Немає жодних комісій: Для користувачів не існує жодних мінімальних щомісячних платежів або комісій за неактивність, а також не стягують комісії за валютні транзакції в розмірі до 20 000 євро на місяць.

Винагорода в криптовалюті становить 2%: За кожну транзакцію купівлі користувачі будуть отримувати миттєвий криптокешбек у нативному токені Nexo NEXO або в біткоїнах. Витрачаючи свої картки, користувачі будуть збільшувати свої цифрові активи.

Криптовалюту можна використовувати як заставу, а не продавати її: Користувачі зможуть використовувати свої криптоактиви без необхідності продавати їх, оскільки картка прив’язана до криптокредитної лінії Nexo, де не стягують жодних відсотків.

На наступному етапі розвитку Nexo Card платформа Nexo планує додати дебетову картку, а також розширити присутність по всьому світу.