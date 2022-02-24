Співпраця дозволяє створити платформу для синдикованого кредитування, завдяки якій Nexo зможе охопити постійно зростаючу базу криптомайнерів, які використовують технологію BlockFills.

З іншого боку, BlockFills отримає стратегічний доступ до Nexo Prime, брокерської платформи преміум-класу, яка прагне задовольняти потреби інституційних інвесторів.

Nexo і компанія з фінансових технологій BlockFills оголосили про стратегічне партнерство, за яким постачальник регульованих цифрових активів розширює свої брокерські послуги на майнерів криптовалют.

Це повідомлення з’явилося за кілька тижнів після того, як BlockFills залучила 37 мільйонів доларів фінансування, і одним із інвесторів став Nexo.

Орієнтація на клієнтську базу BlockFills, де є багато майнерів

Таке партнерство дозволить Nexo використовувати наскрізні рішення для цифрових активів, які пропонує BlockFills, щоб розгортати криптосервіси, орієнтовані на майнерів криптовалюти. Співпраця дозволяє Nexo користуватися послугами синдикованого кредитування через платформу Phoenix від BlockFills, яка являє собою програмне забезпечення як послуга (SaaS).

Це дозволяє Nexo використовувати клієнтську базу у BlockFills, де є багато майнерів, за допомогою власних передових фінансових інструментів, щоб приносити таким чином користь спільноті майнерів.

На додаток до цього, завдяки партнерству ці дві компанії можуть за допомогою Nexo Prime розширити свій бізнес та залучити інституційних інвесторів.

«Співпраця Nexo з BlockFills є логічною та синергетичною», – повідомила Тетяна Методієва, керівник відділу корпоративних фінансів та інвестицій в Nexo.

«Наші пропозиції послуг, географічне охоплення та адресні бази користувачів доповнюють один одного. Таким чином, наша спільна робота сприятиме розвитку відповідних бізнес-операцій в галузі цифрових активів», – додала вона.

«Надійні торгові можливості»

Нік Гаммер, співзасновник і генеральний директор BlockFills, сказав, що завдяки цьому партнерству обидві компанії надають своїм клієнтам «надійні торгові можливості».

Також партнерство Nexo з BlockFills сприятиме зростанню компанії, оскільки вона прагне збільшити свою присутність у децентралізованих фінансах (DeFi) і метавсесвіті.

Функція миттєвих криптокредитних ліній компанії дозволяє користувачам ефективно справлятися зі своїми податковими зобов’язаннями щодо криптовалют, а також максимізувати вартість та ефективність своїх активів.

Окрім того, Nexo пропонує високоприбутковий пакет послуг Earn Crypto Interest, миттєвий обмін і позабіржову торгівлю (OTC).

Nexo обслуговує понад 3 мільйони користувачів із 200 юрисдикцій.