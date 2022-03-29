Nexo став першим, хто запропонував до 12% річних на ApeCoin

Nexo став першою платформою, яка запропонувала користувачам корисну програму для ApeCoin, за допомогою якої можна отримувати прибутки, просто утримуючи APE, як стало відомо CoinJournal із пресрелізу. Завдяки цьому люди зможуть мати доступ до більшої кількості токенів APE, щоб скористатися ними у світі BAYC.

Компанія Yuga Labs, яка розробила ApeCoin і BAYC, хоче створити валюту для MetaRGP. Це сумісний ігровий метавсесвіт, де кожен учасник може створювати активи і володіти землею та ресурсами.

Для цього їм необхідно володіти токенами APE. За допомогою Nexo кожен може накопичувати APE, заробляти щодня токени та стати частиною екосистеми, яка динамічно розвивається.

Ставки прибутків

База: Максимальна ставка – 8%. Стандартна ставка – 7%.

Срібло: максимальна ставка – 8,75%. Стандартна ставка – 7,5%.

Золото: Максимальна ставка – 10%. Стандартна ставка – 8%.

Платина: Максимальна ставка – 12%. Стандартна ставка – 9%.

Як можна використовувати APE

Токени ApeCoin можна використати, щоб заробляти прибутки, здійснювати купівлю, поповнювати рахунок, проводити обмін та брати позики. По суті, це повноцінний гаманець APE.

Поповнення: Здійснюйте перекази ApeCoin прямо на свій рахунок Nexo без жодних комісій.

Прибутки: Заробляйте на своїх АРЕ до 12%, утримуючи їх на Nexo.

Стимул: Скористайтеся своїм поточним портфелем і придбайте в 3 рази більше APE.

Обмін: Здійснюйте обмін APE на біржі Nexo. Доступно шість пар.

Позика: Беріть позику під заставу своїх APE за ставками від 0% річних.

Купівля: Купуйте APE на Nexo і отримуйте до 0,5% кешбеку за кожну транзакцію обміну.

Програма лояльності визначає суму кешбеку, яку ви можете отримати. Чим вищий у вас рівень, тим більше кешбеку ви можете отримати. Наприклад, користувачі, що мають Платиновий рівень, отримують повний кешбек у розмірі 0,5%.

Як купити ApeCoin на Nexo

Увійдіть у свій обліковий запис на платформі Nexo і перейдіть на вкладку «Обмін».

Натисніть «Оплатити за допомогою» та оберіть «Картка» як спосіб оплати.

В якості валюти, яку хочете отримати, виберіть APE і введіть потрібну вам суму.

Натисніть «Попередній перегляд» і введіть дані вашої картки та підтвердьте замовлення.

Як тільки придбаєте APE, ви отримаєте кешбек.

На платформі Nexo доступні такі пари APE:

APE/BTC

APE/USDT

APE/USDC

APE/USDx

APE/EURx

APE/GBPx

Як взяти позику під заставу APE

Щойно ви придбаєте токени АРЕ на Nexo, ви можете скористатися ними, щоб позичити стейблкоїни чи готівку. Користувачі рівня Золото можуть брати позику з відсотковою ставкою від 1,9% річних, а користувачі Платини платять 0%.

Можна позичити до 2 мільйонів доларів без перевірки кредитоспроможності. Позики затверджуються миттєво, і позичальники можуть самі вирішувати, коли погасити свої позики.