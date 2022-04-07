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Nexo запускає Nexo Prime, брокерську платформу для цифрових активів

Пресреліз

Nexo, провідна регульована компанія, що займається цифровими активами, запустила власну брокерську платформу під назвою Nexo Prime. Цей новий брокерський підрозділ працюватиме з інституційними, корпоративними та високопоставленими інвесторами.

Nexo Prime надаватиме трейдерам усі необхідні інструменти для торгівлі, позик, кредитування та безпечного зберігання їхніх цифрових активів, і все це в одному продукті. Це має доповнити вже існуючу і відому на ринку платформу Nexo для роздрібної торгівлі.

Співзасновник Nexo Калін Методієв зазначив, що попит на цифрові активи з боку корпоративних та інституційних інвесторів збільшується.

Методієв сказав:

«Інституційний та корпоративний попит на цифрові активи ще ніколи не був таким високим. Протягом наступного року ринок первинних послуг може збільшитися в 10 разів. Клієнти, які долучаються до криптопростору, хочуть користуватися сучасною універсальною платформою інституційного рівня, і саме це їм надає Nexo Prime».

Протягом останніх 18 місяців Nexo поглиблює свою роботу з основною групою клієнтів.

Ясен Янков, віце-президент з питань розвитку Nexo Prime, заявив:

«Протягом останніх 18 місяців ми ретельно працювали над Nexo Prime і впроваджували цю платформу в роботу з основною групою клієнтів, і зараз ми раді представити наш продукт для усього світу. Сьогодні ми вже стали надійним партнером провідних торгових організацій, хедж-фондів, сімейних компаній та відділів позабіржової торгівлі. Ми надаємо нашим клієнтам доступ до глибоких диверсифікованих пулів ліквідності; послуги кредитування для будь-яких потреб; найкращі ціни на ринку; ефективне виконання з малою затримкою; і першокласне рішення для зберігання. Все це стало можливим завдяки партнерству з BitGo, Fireblocks, Ledger Vault і Fidelity Digital Assets, а також 375 мільйонам доларів США в якості страхування зберігання, що здійснюють Lloyd's of London і Marsh & Arch».

Послуги, які надає Nexo Prime

Nexo Prime пропонує три основні послуги, зокрема торгівлю, зберігання та кредитування.

Здійснюючи торгівлю, Nexo Prime надає найкращу у своєму роді інфраструктуру, що допомогає безпечно та без жодних проблем виконувати великі замовлення і при цьому має конкурентоспроможні ціни. Ця платформа дозволить користувачам торгувати безпосередньо за допомогою викликів API або ж за допомогою інтуїтивно зрозумілого торгового інтерфейсу користувача.

Щодо функції зберігання, тут Nexo Prime поєднує кращі рішення від Fidelity Digital Assets, BitGo, Ledger Vault і Fireblocks. Усі цифрові активи будуть зберігатися у сховищах військового рівня ІІІ. Окрім того, трейдери будуть захищені завдяки страхуванню на суму 375 мільйонів доларів, яке здійснюють Lloyd's of London і March & Arch.

У рамках кредитування Nexo Prime пропонує провідну платформу криптокредитування, де на вимогу клієнтів  надають ліквідність для маржинальної торгівлі і для позабіржових позик.

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