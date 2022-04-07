Nexo, провідна регульована компанія, що займається цифровими активами, запустила власну брокерську платформу під назвою Nexo Prime. Цей новий брокерський підрозділ працюватиме з інституційними, корпоративними та високопоставленими інвесторами.

Nexo Prime надаватиме трейдерам усі необхідні інструменти для торгівлі, позик, кредитування та безпечного зберігання їхніх цифрових активів, і все це в одному продукті. Це має доповнити вже існуючу і відому на ринку платформу Nexo для роздрібної торгівлі.

Співзасновник Nexo Калін Методієв зазначив, що попит на цифрові активи з боку корпоративних та інституційних інвесторів збільшується.

Методієв сказав:

«Інституційний та корпоративний попит на цифрові активи ще ніколи не був таким високим. Протягом наступного року ринок первинних послуг може збільшитися в 10 разів. Клієнти, які долучаються до криптопростору, хочуть користуватися сучасною універсальною платформою інституційного рівня, і саме це їм надає Nexo Prime».

Протягом останніх 18 місяців Nexo поглиблює свою роботу з основною групою клієнтів.

Ясен Янков, віце-президент з питань розвитку Nexo Prime, заявив:

«Протягом останніх 18 місяців ми ретельно працювали над Nexo Prime і впроваджували цю платформу в роботу з основною групою клієнтів, і зараз ми раді представити наш продукт для усього світу. Сьогодні ми вже стали надійним партнером провідних торгових організацій, хедж-фондів, сімейних компаній та відділів позабіржової торгівлі. Ми надаємо нашим клієнтам доступ до глибоких диверсифікованих пулів ліквідності; послуги кредитування для будь-яких потреб; найкращі ціни на ринку; ефективне виконання з малою затримкою; і першокласне рішення для зберігання. Все це стало можливим завдяки партнерству з BitGo, Fireblocks, Ledger Vault і Fidelity Digital Assets, а також 375 мільйонам доларів США в якості страхування зберігання, що здійснюють Lloyd's of London і Marsh & Arch».

Послуги, які надає Nexo Prime

Nexo Prime пропонує три основні послуги, зокрема торгівлю, зберігання та кредитування.

Здійснюючи торгівлю, Nexo Prime надає найкращу у своєму роді інфраструктуру, що допомогає безпечно та без жодних проблем виконувати великі замовлення і при цьому має конкурентоспроможні ціни. Ця платформа дозволить користувачам торгувати безпосередньо за допомогою викликів API або ж за допомогою інтуїтивно зрозумілого торгового інтерфейсу користувача.

Щодо функції зберігання, тут Nexo Prime поєднує кращі рішення від Fidelity Digital Assets, BitGo, Ledger Vault і Fireblocks. Усі цифрові активи будуть зберігатися у сховищах військового рівня ІІІ. Окрім того, трейдери будуть захищені завдяки страхуванню на суму 375 мільйонів доларів, яке здійснюють Lloyd's of London і March & Arch.

У рамках кредитування Nexo Prime пропонує провідну платформу криптокредитування, де на вимогу клієнтів надають ліквідність для маржинальної торгівлі і для позабіржових позик.