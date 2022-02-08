Nexo (NEXO) продовжує свій підйом, що спостерігається останні кілька днів. Це розпочалося, коли платформа оголосила про запуск TerraUSD (UST) на своїй платформі. Оскільки деталі цієї нової розробки охоплюють все ширшу аудиторію, цілком ймовірно, що найближчими днями NEXO буде зростати ще більше. Розглянемо деякі важливі моменти:

Завдяки цьому нововведенню користувачі зможуть тепер легко давати та брати в позику UST, або використовувати токен для стейкінгу на платформі Nexo.

На момент виходу статті NEXO торгувався за 2,26 долара, тобто за 24 години токен здорожчав приблизно на 5%, а за останній тиждень — майже на 15%.

Окрім того, користувачі отримають подвійну винагороду від стейкінгу UST, якщо зроблять ставки до 31 березня, то зможуть отримати 20% річних.

Джерело даних: Tradingview

Nexo (NEXO): аналіз та прогноз цін

Як і багато інших активів на крипторинку, Nexo (NEXO) відновлюється після жахливого початку 2022 року. На момент виходу статті монета торгувалася на рівні близько 2,26 долара, тобто за останні 7 днів зросла майже на 15%.

Оскільки новини щодо UST тільки з’являються, малоймовірно, що вони стали причиною поточного зростання. Фактично, як тільки інвестори почнуть дізнаватися про нові розробки, NEXO зросте ще більше.

Тим не менш, наразі монета торгується нижче свого історичного максимуму в 4 долари. Але висхідна траєкторія, яку ми бачимо в даний момент, насправді може підвести її до цього порогу.

Чи варто ризикувати та інвестувати в Nexo (NEXO)?

Криптокредитування є ризикованою справою, але, незважаючи на це, останні кілька років воно фактично зростає і досить швидкими темпами. Є багато інноваційних DeFi-проєктів, які намагаються завоювати цей ринок.

Одним із таких є Nexo, і наразі, здається, цей проєкт робить багато справ за лаштунками, щоб забезпечити інвесторам цінність. Безсумнівно, Nexo є гарним активом для довгострокових інвестицій.