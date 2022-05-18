Протягом останніх кількох днів ціна Maker переживала консолідацію, оскільки інвестори оцінюють силу DeFi-сектору та стейблкоїну Dai. MKR торгується за 1544 долара, тобто знаходиться в тому ж діапазоні, де був нещодавно. Його ціна зросла на понад 64% від найнижчого рівня минулого тижня. Зараз його капіталізація перевищила 1,4 млрд доларів, і ця він посідає 51-у сходинку серед найбільших монет у світі.

Ралі MKR завершується

Maker є найбільшою DeFi-платформою у світі, в його екосистемі заблоковано понад 10,5 млрд доларів. Це децентралізована автономна організація (DAO), що дозволяє людям генерувати стейблкоїни (відомі як Dai), використовуючи заставні активи, які надає Maker Governance.

Dai — це стейблкоїн, що дещо відрізняється від Tether і USD Coin. На відміну від цих двох, він «легко» прив’язаний до долара США. Однак за своєю природою він є децентралізованим, і його заставні активи зберігаються в сховищах Maker.

Ціна Maker різко зросла за останні кілька днів, оскільки інвестори перейшли до Dai після краху Terra LUNA, Terra USD і дочірніх мереж DeFi, зокрема Anchor Protocol і Astroport. За цей час загальна ринкова капіталізація Dai зросла до понад 6 млрд доларів, і цей стейблкоїн зайняв 17-у сходинку серед найбільших монет у світі. Він став третім за розміром стейблкоїном у світі після Tether і USD Coin.

Тим не менш, якщо більш уважно придивитися до його екосистеми, бачимо, що після краху Terra люди почали виводити свої гроші з цієї мережі. Загальна заблокована вартість (TVL) його мережі знизилася приблизно до 10,5 млрд доларів, що є найнижчим показником починаючи з липня минулого року. Максимальне значення TVL становило понад 20 млрд доларів.

Прогноз ціни на Maker

4-годинний графік показує, що останні кілька днів ціна MKR рухалася вбік. Монета знаходилася трохи вище 25-денної ковзної середньої, тоді як індекс відносної міцності та стохастичний осцилятор прямують вниз.

Однак при більш детальному розгляді видно, що монета формує візерунок висхідного клину, який зазвичай є ведмежим знаком. Таким чином, прогнози щодо Maker є ведмежими, наступний ключовий рівень підтримки, за яким варто стежити, знаходиться на позначці в 1300 доларів. Якщо монета зможе подолати рівень опору в 1650 доларів, то цей ведмежий прогноз буде скасовано.