За останні 24 години ринок криптовалют втратив понад 200 млрд доларів.

Останні кілька днів ринок криптовалют знаходиться у ведмежій тенденції. Від початку цього тижня ринок позбувся понад 400 млрд доларів. За останні 24 години крипторинок втратив понад 16% своєї вартості, і зараз загальна ринкова капіталізація перевищує 1,1 трлн доларів.

Біткоїн опустився нижче 30 тисяч доларів і за останні 24 години втратив майже 12% своєї вартості. LUNA, нативний токен екосистеми Terra, залишається найбільшою невдахою на ринку.

За останні кілька годин LUNA втратила понад 98% своєї вартості і зараз торгується близько 0,06 долара. Це колосальне падіння від історичного максимуму вище 100 доларів, який монета встановила кілька місяців тому.

AXS, нативний токен екосистеми Axie Infinity, наразі демонструє найкращі результати серед 40 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют. За останню добу AXS здорожчав на понад 2%.

Монета почала зростати, коли команда Axie Infinity оголосила, що її гра Origin тепер доступна на мобільних пристроях Android. Завдяки цьому запуску більше гравців зможуть збирати цифрових домашніх тварин, торгувати ними, а також проводити між ними битви.

1/ Axie Infinity: Origin is LIVE on Android Mobile devices!🎉

With 3 free starter Axies and this mobile release, Axie Infinity is now more accessible than ever!

Download it here👇https://t.co/AKsLWujrP7

Full story👇https://t.co/T9DI6fheKh pic.twitter.com/Dlr1MqsxHU

— Axie Infinity🦇🔊 (@AxieInfinity) May 12, 2022