Загальна довгострокова перспектива для Polkadot (DOT) є досить позитивною. Проте, перш ніж альткоїн знайде собі опору, найближчим часом відбудеться відкат. До того ж, останні кілька днів DOT зростає, тому можливість відкату стає більш реальною. Розглянемо деякі важливі моменти:

Polkadot (DOT) намагається підняти свою тижневу зону постачання з 22 до 28 доларів.

На момент виходу статті цей альткоїн торгувався за 21,58 долара, практично без змін за останні 24 години.

Прогнозуємо, що DOT впаде десь до 17 доларів, а потім знайде достатню підтримку, щоб знову почати зростати.

Джерело даних: Tradingview

Polkadot (DOT): цінова дія та прогнози

Останні кілька днів Polkadot (DOT) стабільно зростає. Справді лише в лютому цей альткоїн зріс приблизно на 30%. Та незважаючи на це, DOT з потугами намагається підняти свою тижневу зону постачання з 22 до 28 доларів.

Оскільки монета дещо ослабла, бичачий імпульс, який ми спостерігали на початку місяця, може сповільнитися. Хоча в довгостроковій перспективі загальний прогноз для DOT є позитивним, та ми очікуємо, що спочатку токен впаде до 17 доларів, а потім вже DOT набере достатньо сил для нового зростання.

Однак, якщо монета опуститься нижче 17 доларів, можливо, будуть подальші втрати, перш ніж знову почнеться зростання. На момент написання цієї статті DOT практично не змінився протягом останніх 24 годин і торгувався у своїй зоні постачання за 21,58 долара.

Чи варто купувати Polkadot (DOT)?

Отримати прибуток від DOT можна двома способами. По-перше, можна почекати, доки ціна не знизиться до 17 доларів, а потім придбати криптовалюту зі знижкою на довгострокову перспективу. Хоча короткострокові трейдери можуть відкривати короткі позиції близько 22 доларів і закривати їх на рівні 17 доларів.

Другий спосіб, можна пограти в коротко- та довгострокові ігри. У будь-якому разі, Polkadot (DOT) є основним криптоактивом, який у кожному випадку принесе величезні довгострокові прибутки.