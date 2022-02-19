Протягом останніх кількох днів ринок криптовалют дещо сповільнився. Мем-монети, як і слід було очікувати, зазнали удару. Дійсно Shiba Inu (SHIB) , одна з головних мем-монет на ринку, пережила свого роду міні-розпродаж. Але власникам токена SHIB не варто сумувати. На графіку видно, що зовсім скоро він може відновитися. Ось деякі основні моменти:

Монета Shiba Inu просто вибухнула в лютому, колись за 3 дні набрала майже 75%.

Проте довгоочікувана корекція, схоже, прийшла з розпродажами SHIB, які відбуваються останніми днями.

Однак технічні показники свідчать, що можливе швидке відновлення і зростання принаймні на 16%.

Джерело даних: Tradingview

Shiba Inu (SHIB): прогноз та аналіз цін

Shiba Inu (SHIB) зараз торгується в точці перетину двох важливих індикаторів. Це 50-денні та 200-денні прості ковзні середні. Протягом останніх тижнів ця точка була зоною потужного попиту для биків.

Спостерігалася значна купівельна активність в діапазоні між 0,000027 і 0,0000288 долара. На момент виходу статті монета торгувалася за 0,00002716 долара. Хоча за останні 24 години SHIB впав приблизно на 7%, та його ціна увійшла в цю важливу зону попиту.

Ми очікуємо, що найближчими днями бики активізуються і почнуть купувати монету, що в кінцевому підсумку підштовхне SHIB ще далі. В результаті чого токен, ймовірно, зросте приблизно на 16%.

Чому люди купують Shiba Inu (SHIB)

На сьогоднішній день Shiba Inu (SHIB), який часто називають вбивцею DogeCoin, є однією з найбльш успішних мем-монет в усій історії.

Хоча токен значно знизився від своїх історичних максимумів 2021 року, він досі має великий потенціал для подальшого зростання. Окрім того, ми спостерігаємо, що кити накопичують все більше і більше SHIB. Рекомендуємо придбати цю мем-монету прямо зараз для короткострокових інвестицій.