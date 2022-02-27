Після різкого падіння під час сьогоднішньої сесії біткоїн (BTC) вже відновився до важливої зони підтримки. Це відбувається, оскільки військове протистояння у Східній Європі продовжує посилюватися. Наразі незрозуміло, як довго BTC зможе утримуватися вище цієї точки. Розглянемо деякі важливі моменти:

Раніше біткоїн опустився нижче важливої зони підтримки в 35 000 доларів.

Проте нині ця монета з гігантською капіталізацією зупинила падіння і на момент виходу статті торгувалася за 38 732 долари.

Очікується, що найближчими днями він просяде ще більше.

Джерело даних: Tradingview

Куди біткоїн (BTC) буде рухатися далі

Багато ринків впали в перші години європейської сесії. За винятком золота та нафти, які демонстрували величезні прибутки, а от криптовалюти та акції торгувалися нижче. Щодо біткоїну (BTC), сьогоднішнє падіння стало продовженням ведмежої тенденції, яка закріпилася протягом останніх двох тижнів.

Спочатку BTC впав нижче 35 000 доларів, а потім йому вдалося піднятися вище цієї важливої зони підтримки. Зараз головне завдяння для биків – утримати цей поріг принаймні до кінця тижня.

Однак, оскільки Росія нарощує свої військові операції в Україні, а західні союзники накладають на Москву низку економічних санкцій, це здається малоймовірним. Ми очікуємо, що найближчими днями BTC опуститься до 32 000 доларів.

Чи варто зараз купувати біткоїн?

Зараз, мабуть, найгірший час для купівлі криптовалют. Ринок хиткий, а волатильність стала дуже високою. Ймовірно, війна у Східній Європі триватиме найближчими днями та тижнями.

Доки не буде мирного вирішення конфлікту, прогнозуємо, біткоїн буде і далі слабнути та коливатися. Проте, якщо найближчим днями ця гігантська криптовалюта опуститься нижче 30 000 доларів, що цілком ймовірно, тоді буде гарний шанс придбати цей актив.