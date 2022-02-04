В i2c відзначили, що кількість випущених криптовалютних карток зросла на 500%, а обсяги транзакцій збільшились на 600%, як повідомив Маккарті в програмі «Squawk on the Street» на каналі CNBC .

Він стверджує, що середній денний обсяг транзакцій становить 60 мільйонів доларів, причому волатильність не впливає на щоденні витрати.

Президент i2c Inc. Джим Маккарті заявляє, що компанія продовжує спостерігати, як збільшується використання криптокарток, незважаючи на волатильність, через яку ціни на цифрові активи різко впали.

У 2021 році значно збільшився випуск та обсяги використання криптовалютних карток. Ці позназники значно перевищили аналогічні показники традиційних кредитних та дебетових карток, як повідомив у понеділок керівник i2c в програмі «Squawk on the Street» на каналі CNBC.

Він сказав, що з січня по грудень минулого року Visa і Mastercard збільшили випуск криптовалютних карток на 500% .

Тим часом обсяги транзакції зросли в шість разів, причому це зростання на 600% відбувалося навіть тоді, коли ціни на криптовалюти злетіли, а потім наприкінці року почали падати.

Маккарті додав, що люди використовують криптогаманці Visa або Mastercard для щоденних витрат. На його думку, саме через цей факт сектор продовжує «зростати значними темпами, незважаючи на волатильність базових активів».

За словами Маккарті, кожен день за допомогою криптокарток люди витрачають в середньому 60 мільйонів доларів.

Також він повідомив каналу CNBC, що досі не було прямого зв’язку між зниженням цін і збільшенням або скороченням обсягів споживання користувачами.

Обговорюючи демографічні показники та щоденні витрати користувачів, президент i2c підкреслив, що це стосується людей різного віку. Наприклад, дослідження, в якому взяли участь понад 3,5 мільйона користувачів, показало, що 45% користувачів криптокарток є у віці від 35 років.

Відповідаючи на питання про те, що це означає для галузі, навіть якщо криптовалюта розглядає децентралізовані фінанси замість традиційних платіжних систем, він зазначив:

«Гадаю, з цієї точки зору DeFi наразі працює більше в теорії. [Знову ж таки] з огляду на позицію, яку я займаю, мені здається цікавим те, що, незважаючи на те, що ці активи досить волатильні, люди використовують їх для повсякденних витрат замість традиційних систем».

Коментарі Маккарті з’явилися через кілька днів після того, як Visa Inc., провідний світовий постачальник кредитних карток, заявила, що компанія обробила платежі, здійснені за допомогою криптокарток, на суму 2,5 мільярда доларів. У компанії заявили, що це на 70% більше, ніж у 2021 році.

Як повідомляється, в компанії i2c нараховується понад 5 мільйонів криптовалютних карток, а сервіси доступні в 200 країнах цілодобово та без вихідних. Цю компанію Кремнієвої долини заснували у 2001 році.