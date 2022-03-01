Криптовалютна венчурна компанія Sa nctor Capital та GBV разом очолили раунд фінансування.

Манчестерський стартап планує використати зібрані кошти на інновації та створення NFT-платформи, яка дозволить демократизувати доступ і митці та колекціонер зможуть використовувати її.

Британська платформа KnownOrigin зібрала 4,85 мільйона доларів у рамках фінансування серії A, як зазначено у пресрелізі, який опублікував CoinJournal.

Венчурні компанії GBV і Sanctor Capital разом очолили раунд фінансування за участю D1 Ventures, Cultur3 Capital, LD Capital, MetaCartel Ventures DAO і Pluto Digital. Також долучилися Future Arts, Yin Cao та Colborn.

KnownOrigin 'KO' – це піонерська NFT-платформа, яку створили у2018 році, і співзасновниками стали Девід Мур, Енді Грей і Джеймс Морган. Протягом багатьох років платформа надає доступ до демократизованого світу мистецтва, де художники демонструють і продають свої цифрові твори мистецтва за допомогою спрощених процесів транзакцій.

Цей стартап із Манчестера планує використати залучені кошти, щоб реінвестувати у свій NFT-ринок цифрового мистецтва, щоб і далі сприяти креативності та отримувати користь від нових технологій у просторі Web 3 та метавсесвіт.

Партнерство з Netflix і Adidas

За словами співзасновника Джеймса Моргана, 4,85 мільйона доларів допоможуть стартапу розвиватися, впроваджувати інновації та будувати екосистему, яка сприятиме розвитку загального NFT-простору.

Щоб досягти цих цілей, команда KnowOrigin прагне залучити інвестиції та досвід відомих криптоінвесторів та інноваторів блокчейну в NFT-просторі. Ця платформа також співпрацює з такими провідними брендами, як стрімінговий гігант Netflix, найбільша європейська фірма спортивного одягу Adidas та американська компанія Adobe.

Коментуючи залучені інвестиції, співзасновник Морган заявив, що їхня мета полягає в тому, щоб надати «прозору, справедливу процвітаючу екосистему без жодних дозволів, де творці та колекціонери можуть долучитися до культурної довершеності та досвіду».

Залучення NFT-простору до спільноти

На платформі KnownOrigin є понад 5000 творців. Лише за минулий рік продали об'єктів на суму понад 30 мільйонів доларів США, і ринок колекціонерів NFT зростає по всьому світу.

Окрім екосистеми, яка приносить користь творцям та митцям у секторі NFT, KO також створила нову систему гонорарів, завдяки якій митці можуть отримувати роялті одразу після кожного продажу.

Але розробники не закінчують свою роботу на учасниках платформи, як зазначається в повідомленні для преси. Стартап прагне принести світ NFT до спільноти Манчестера, зокрема події, де представлені місцеві та світові таланти NFT.