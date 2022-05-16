Niftables запустив свою платформу невзаємозамінних токенів (NFT), щоб брендам і творцям контенту було легше монетизувати свою роботу.

Компанія Niftables оголосила про запуск власної NFT-платформи. Як стало відомо сьогодні Coinjournal із пресрелізу, компанія заявила, що ця NFT-платформа призначена для творців контенту та брендів.

У компанії додали, що завдяки їхній NFT-технології бренди і творці можуть якнайшвидше подолати шлях від ідеї до власних NFT-платформ. В Niftables зазначили, що багато брендів та творців зі списку A вже створюють свої NFT-платформи з використанням цієї технології, і незабаром оприлюднять основні офіційні оголошення.

Співзасновник Niftables Джордан Айталі заявив:

«Універсальність не означає, що це підходить для всіх. Саме тому ми створили Niftables, щоб творці та бренди з самого початку могли повністю налаштувати свої NFT-платформи по моделі «білої етикетки». Ми гарантуємо, що NFT-платформа кожного творця поєднається з їхнім брендом та загальною конепцією».

У Niftables зазначили, що, аналізуючи простір для токенів, вони бачать, що брендам і творцям контенту потрібно подолати високий поріг входу. Більшість творців зіштовхуються з проблемами проєктування, розробки, карбування та розповсюдження власних NFT.

Тут їм на допомогу приходить Niftables. В компанії заявили, що вони сприяють масовому впровадженню NFT, прибираючи бар’єри для входу та створюючи першокласну повноцінну NFT-платформу для творців контенту, брендів і користувачів.

Niftables може досягти своєї мети завдяки метаринку Niftables, який пропонує передові користувацькі технології, повну автоматизацію утиліт NFT і безпроблемну інтеграцію фронтенду та бекенду в мережу NFT.

Цей метамаркет розробили, щоб поєднати цілу низку сучасних інноваційних NFT-функцій в одній зручній у використанні платформі, а також сумісні 3D-галереї віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR). І таким чином з його допомогою користувачі можуть насолоджуватися враженнями від метавсесвіту, не виходячи з дому.

Niftables дозволяє не лише власним користувачам криптовалют, але й користувачам, які не мають криптовалют, долучатися до NFT-простору завдяки доданню фіатних платіжних шлюзів та інтегрованих рішень для зберігання.

Компанія повідомила, що планує запустити міжланцюговий безгазовий ринок, що підходить для фіатних платежів, і де користувачі зможуть купувати, торгувати, продавати, обмінювати та викупляти свої NFT або винагороди у творців на платформах, що працюють по моделі «білої етикетки», чи безпосередньо на маркетплейсі Niftables.

В компанії додали, що маркетплейс Niftables стане хабом для покупців, де вони зможуть отримати доступ до всіх платформ, що працюють по моделі «білої етикетки», магазинів, профілів і колекцій, а також купувати та продавати NFT і демонструвати свої 3D-метагалереї.