Notifi Network, Inc, рівень обміну повідомленнями для Web3, оголосила про попередній раунд фінансування на суму 2,5 мільйона доларів. Зібрані кошти підуть на розробку та створення комунікаційної інфраструктури для всіх децентралізованих додатків на блокчейн-платформах, як дізнався CoinJournal із пресрелізу.

Цей раунд фінансування очолили Hashed і Race Capital. Повідомлення про фінансування оголосили під час підготовки бета-версії Notifi.

Notifi спрощує процес спілкування завдяки каналам Web3

Ця платформа має простий API, щоб можна було з легкістю її інтегрувати та налаштувати для розширених функцій для додатків dApps і Web3. Розробники мають можливість покращити взаємодію з користувачами завдяки багатоканальному зв’язку.

Пол Кім, засновник і генеральний директор Notifi Network, заявив:

Я створюю Notifi так, щоб він став ще одним Twilio і фактично був протоколом обміну повідомленнями для блокчейну, і саме тому розробники та проєкти матимуть можливість будувати довгострокові відносини зі своїми користувачами. Майбутнє Web3 залежить від того, як ми допомагатимемо спільноті та новим проєктам робити все можливе для своїх клієнтів. Ми зосередимося на тому, як розширити можливості розробників, щоб вони могли зосередитися на своїх клієнтах.

Пол Кім раніше був директором з продукту в Circle, де він запустив Circle Yield, і директором з продукту в Oracle Cloud Infrastructure. Німеш Амін, який буде виконувати функції технічного директора, також працює над пошуковою та хмарною інфраструктурою в Oracle.

Баек Кім, генеральний партнер Hashed, повідомив:

Насправді у Web3 не існує комунікаційної інфраструктури. Сторонніх додатків, наприклад, Discord і Twitter, недостатньо. Оскільки загальна заблокована вартість Defi-простору становить майже 70 мільярдів доларів, а за допомогою NFT здійснюють транзакції на суму 6,1 мільярда доларів, дуже дивно, що немає реальних комунікаційних рівнів між цими екосистемами. Ми в компанії Hashed вважаємо, що зараз нам потрібно вирішити цю проблему, і щоб наступна хвиля користувачів мала змогу переміщатися між екосистемами.

Кріс Макканн, генеральний партнер Race Capital, додав:

Пол Кім і Німеш Амін починали свою кар'єру в Amazon Web Services і Oracle Cloud Infrastructure. Їх турбує те, що для Web3 немає сповіщень корпоративного рівня. З огляду на їхні знання та досвід у стеку комунікаційних технологій, я вірю, що Пол і Німеш переглянуть, як працюють комунікації Web3. З радістю підтримаю “Twilio” для Web3.

Зібрані в цьому раунді кошти підуть на розвиток команди та інфраструктури. Серед відомих інвесторів, який підтримали цей раунд, також були Ананд Аєр із Canonical Crypto та Ден Матушевський із CMS Holdings.