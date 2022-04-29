У квітні Polygon (MATIC) здебільшого продовжує зіштовхуватися з великими продажами. Хоча монета кілька разів і зростала, їй, як правило, не вдалося побудувати серйозну висхідну траєкторію. Незважаючи на це, MATIC вдалося уповільнити падіння. Розглянемо деякі факти:

Схоже, MATIC зараз переживає період консолідації.

Найближчими днями монета може піднятися до 1,63 долара.

Якщо торгівля закриється нижче позначки в 1,15 долара, ця гіпотеза стане неактуальною.

Джерело даних: Tradingview

Шлях MATIC до 1,63 долара

Сповільнення низхідної тенденції, яке спостерігається протягом останніх кількох днів, можливо, свідчить про те, що у MATIC ось-ось буде розворот тренду. На даний момент цей альткоїн переживає фазу консолідації, і, ймовірно, його ціна утримається значно вище 1,2 долара.

Після того, як це відбудеться, ми очікуємо, що MATIC підніметься і зросте до позначки в 1,63 долара. Тобто його поточна вартість зросте приблизно на 35%. Однак з огляду на квітневі показники монети ця висхідна траєкторія триватиме недовго. Як тільки монета перевищить позначку в 1,63 долара, інвестори почнуть фіксувати прибутки. Це призведе до невеликого розпродажу, в результаті якого MATIC опуститься до своєї поточної ціни в 1,2 долара.

Якщо настрої на загальному крипторинку кардинально не покращаться, цілком ймовірно, що MATIC падатиме тривалий час, незважаючи на підвищену короткострокову волатильність. Більше того, якщо торгівля закриється нижче 1,15 долара, то це скасує зазначену вище короткострокову гіпотезу про зростання.

Куди далі буде рухатися MATIC?

MATIC демонстрував одні з найкращих результатів серед монет у 2021 році. Однак цього року альткоїн не виправдав очікувань. Хоча загальний прогноз для альткоїна залишається позитивним, MATIC не зможе принести такі ж прибутки, які були в 2021 році.

Тим не менш, до кінця 2022 року ця монета ще може зрости принаймні в 3 рази. Однак, щоб це сталося, настрої на загальному крипторинку мають різко покращитися.